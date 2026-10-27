A neve é escassa no nosso país mas a pouca que cai no Inverno abre bem o apetite para guiar um dos protótipos Snowhunter que a Toyota estreia no SEMA Show 2026 que arranca terça-feira em Las Vegas.

''Lagartas'' na neve: Toyota leva 5 Snowhunter Concept ao SEMA Show

Em causa estão os off-roaders Tundra, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser e Sequoia que a construtora japonesa vende na América do Norte, mas agora devidamente alterados para as explorações mais radicais no Inverno.

A nova família conceptual combina as capacidades "fora de estrada" com componentes especiais projectados para esse fim num estilo arrojado apontado à pura aventura.

Visão unificada

Os cinco protótipos reflectem uma visão unificada das capacidades técnicas oferecidas pela Toyota quando a neve se torna parte do percurso.

Cada um exibe camuflagem e emblemas personalizados da Snowhunter, detalhes em preto brilhante, "lagartas" para a neve, iluminação Rigid e componentes de elevação da Toyota Genuine Parts e da TRD.

Enquanto o Tundra Snowhunter Concept eleva a robustez dum SUV de grande porte como se fosse um acampamento, o Tacoma Snowhunter Concept faz uma abordagem mais ágil focado em trilho pedregosos.

O 4Runner Snowhunter Concept expande o legado aventureiro da insígnia nipónica em terrenos invernais extremos, com o Land Cruiser Snowhunter Concept a fazer uma reinterpretação off-road focada no Inverno.

Já o Sequoia Snowhunter Concept assume novas valências num conceito projectado para transportar pessoas e equipamentos para os lugares mais remotos.

Texto: P.R.S.

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