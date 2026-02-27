Cinco milhões é o preço de partida do Bugatti W16 Mistral mas há sempre um milionário insatisfeito que decide imprimir personalizações exclusivas para elevar a factura até onde o céu permite.

La Perle Rare: Bugatti W16 Mistral ''transfigura-se'' numa joia milionária

La Perle Rare é o exemplo mais recente deste hiper descapotável limitado a 100 unidades, com a atenção aos pormenores a serem elevados a um nível quase obsessivo.

Essa ideia é logo palpável na aliança de duas cores distintas para pintar a chapa, depois de centenas de horas de trabalho para os "químicos" da insígnia francesa chegaram à combinação final.

A adornar a parte superior da carroçaria está um tom dourado, enquanto para a área a inferior optou-se por um branco refinado, num diálogo feliz "entre a terra e o céu" como ela sublinha.

Uma complexidade extrema a ligar as duas secções, que ganhou uma nova dimensão ao comportar o efeito Vagues de Lumière (Ondas de Luz) tão caras à construtora, e que se estende até às jantes diamantadas em liga leve.

Para quem ficar na dúvida de que "espécie" se trata este bólide, basta estar atento à epígrafe que só é revelada quando a asa traseira activa se eleva.

Sob ela está a inscrição La Perle Rare escrita à mão por Jascha Straub, responsável pela divisão de projectos personalizados da Bugatti, assumindo-se como bordado e gravura em outros pontos do hiper carro.

Uma espécie de galão

A ode à elegância prossegue a bordo de forma harmoniosa, com os tons claros a alternarem entre o branco e o dourado quentes.

Em contraste com esta combinação "café com leite" ao estilo dum galão, estão os acabamentos em alumínio polido e maquinado do volante, mostradores da consola central e puxadores das portas, realçados pela quente luz ambiente.

O que também não foi esquecida foi a icónica escultura do elefante "bailarino" de Rembrandt Bugatti no manípulo do selector de marchas e nos encostos de cabeça dos bancos.

O Mistral La Perle Rare "celebra o estilo e a herança inimitáveis da Bugatti", explica Jascha Straub, que quase deixa de lado o bloco W16 quadturbo de 8.0 litros com os seus 1.600 cv e 1.600 Nm.

