Koenigsegg e Polestar juntas: novo hipercarro eléctrico a caminho?

Irão as suecas Koenigsegg e Polestar trabalharem juntas para desenvolverem um novo hiper carro?

Tudo aponta nesse sentido, se se fizer fé na fotografia publicada no Instagram pela fabricante do Jesko e do Regera.

No retrato estão, frente a frente, o novíssimo Koenigsegg Gemera e o protótipo Polestar Precept.

A legenda que acompanha a fotografia não avança muito mais detalhes, para além de um enigmático "Algo emocionante está para chegar em breve. Mantenham-se atentos!".

A Polestar reforça a mesma ideia, ao publicar uma fotografia em que se destacam as traseiras de ambos os modelos.

O comentário é tão críptico como o da parceira: "algo interessante está a acontecer na costa oeste da Suécia. Mantenham-se ligados!".

À semelhança do Koenigsegg Gemera, o Polestar Precept também deveria ter feito a sua estreia em Março no salão automóvel de Genebra, não tivesse ele sido cancelado devido à pandemia do covid-19.

Não se sabe qual será o objectivo da ligação das duas construtoras mas, sabendo que a Polestar está focada na mobilidade eléctrica, e a Koenigsegg segue o mesmo caminho com os híbridos Regera e Gemera, tudo indica que a parceria assentará num super/hiper modelo electrificado.