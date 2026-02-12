Kimi Antonelli sai ileso de acidente; Mercedes-AMG GT Pro nem por isso…

Até os melhores pilotos de Fórmula 1 não estão imunes a fazerem má figura fora dos circuitos. O exemplo mais recente foi protagonizado por Kimi Antonelli há meia dúzia de dias com o seu Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+.

Se a notícia correu mundo em poucas horas, faltava apenas o vídeo para mostrar os estragos no super desportivo após um encontro imediato com os railes que protegem a estrada onde aconteceu o acidente em San Marino.

O piloto da Mercedes-AMG Petronas tinha acabado de receber o seu "carro de serviço" na versão Motorsport Collectors Edition, uma série especial limitada a 200 unidades, com cada exemplar a custar mais de 320 mil euros.

Azar foi ter decidido ir passear numa noite chuvosa pelas estradas da minúscula república para perder o controlo dos mais de 600 cv que o bólide debita e embater contra os railes; nem a tracção às quatro rodas o "salvou" do choque!

A boa notícia é que Antonelli não sofreu quaisquer mazelas e conseguiu juntar-se à equipa no Bahrain a tempo de participar dos testes de pré-temporada da Fórmula 1.

