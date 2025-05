Bólides de sonho decoram mais uma edição do Concorso d’Eleganza Villa d'Este que arranca esta sexta-feira nas margens italianas do Lago Como.

Kimera EVO38 Prototype 00 revoluciona genes do Lancia 037

A Kimera Automobili é uma das construtoras que quer destacar-se no evento com o EVO38 Prototype 00, que antecipa a produção em 2026 duma série limitada a 38 exemplares com um visual mais marcante, definido por linhas mais decisivas.

O super desportivo em questão evolui a partir do anterior EVO37, não apenas pela introdução da tracção integral com distribuição dinâmica de binário e controlo electrónico do diferencial, mas também pela redução de peso para os 1.100 quilos.

600 cv para 1.100 kg

Querendo ser uma sequência fiel do Lancia 037 Stradale, o EVO38 equipa o mesmo bloco turbocomprimido de 2.1 litros e quatro cilindros do EVO37, desenvolvido em parceria com a Italtecnica mas agora com a potência de 600 cv e o binário de 580 Nm.

Estes números são passados às quatro rodas através duma transmissão manual de seis velocidades mas com relações mais curtas para tirar o maior prazer de condução em estradas mais complexas.

No horizonte está um EVO38 equipado com uma caixa automática sequencial accionada por via eletrónica, uma solução que a Kimera Automobili considera que transformaria o carro numa arma brutal em pista e em vias públicas.

Voltando ao protótipo em causa, o chassis foi totalmente revisto para o desempenho dum verdadeiro World Rally Car do Grupo B, com um moderno sistema de amortecedores push-rod nas quatro rodas e uma maior rigidez torcional.

Para não passar dos 1.100 quilos que pesa na balança, a massa adicional foi compensada com o abuso da fibra de carbono e do titânio para garantir uma economia significativa no peso.

K39 para Pikes Peak

Entretanto, a construtora tem já na calha mais uma evolução do super desportivo mas apenas para circuito: o K39 reinterpreta a lendária Silhouette definida pela Martini Racing.

Este super carro tem pela frente um objetivo bem mais ambicioso do que os anteriores exemplos: acelerar até ao cume da rampa de Pikes Peak, uma missão que justifica as suas formas aerodinamicamente mais agressivas.

Cada componente, desde o chassis monobloco em fibra de carbono até à carroçaria foi estudado para maximizar a eficiência e o desempenho para tirar o maior partido da sua potência… da qual nada se sabe, nem sequer se o motor será o mesmo.

