Como compensar o fim do Nissan Juke a gasolina, agora que a nova geração irá ser totalmente eléctrica no próximo ano?

Kicks e-Power é o novo 'crossover' híbrido da Nissan para a Europa

A solução passa por recuperar o Kicks e-Power para as estradas europeias, um SUV compacto 100% híbrido que é fabricado desde 2016 no Brasil, Japão e México.

É o segundo modelo anunciado pela construtora japonesa para o Velho Continente numa semana, confirmada que está a estreia do citadino eléctrico Pixo para a próxima quarta-feira.

143 cv híbridos no Japão

O crossover surge como um balão de oxigénio para os operários da fábrica britânica de Sunderland, que celebra actualmente o seu 40.º aniversário, previsto que está um investimento de 200 milhões de euros para a sua produção.

Apontado ao segmento B-SUV, não são conhecidos os dados técnicos exactos do Nissan Kicks para a Europa, mas a marca confirma que equipará a evolução mais recente do seu sistema de propulsão híbrido e-Power.

No Japão, a segunda geração do crossover com a tecnologia e-Power debita 143 cv combinados a partir do motor eléctrico e do motor a gasolina tricilíndrico de 1.4 litros.

Como nos Qashqai e X-Trail com a mesma tecnologia motriz, a nova proposta deverá oferecer o prazer de conduzir um "eléctrico" sem necessitar de recarregamentos, uma vez que o motor a combustão atua como gerador da bateria.

Maior do que o Juke

O Nissan Kicks quase nada tem a ver com o Juke no campo estético, e muito menos no tamanho: com os seus 4,37 metros de comprimento, é 16 cm mais comprido do que aquela proposta.

A distingui-lo está um visual mais alinhado com a tendência "aventureira" do momento, como se percebe no capô muito direito sobre uma dianteira quase vertical enquanto os faróis em T se fundem na enorme grelha rectangular.

As laterais muito lisas são contrapostas pelo recuo acentuado da linha de cintura, uma solução que lhe confere um visual mais robusto, enquanto atrás as ópticas acompanham as curvaturas do pára-choques e do guarda-lamas.

O posto de condução comporta um ecrã de 12,3 polegadas para o infoentretenimento, alinhado com um painel de instrumentos de sete ou 12,3 polegadas, e com vários comandos físicos para as funções mais comuns.

Texto: P.R.S.

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