Kia XCeed renovou-se e ganhou versão GT Line de 204 cv

O Kia XCeed foi alvo de uma renovação estilística e tecnológica que vêm reforçar os seus argumentos face a uma concorrência aguerrida.

A principal novidade está no lançamento de uma variante GT Line, com o motor T-GDi de 1.6 litros a oferecer 204 cv e 265 Nm.

Já presente nos Ceed GT e ProCeed GT, àquele bloco motriz está associada uma transmissão automática de dupla embraiagem com sete velocidades.

Alterações subtis

As alterações estéticas introduzidas dão ao Kia XCeed uma visual mais dinâmico e desportivo, principalmente no que respeita à variante mais potente.

Embora vários elementos exteriores tenham sido mudados, certo é que, a um olhar mais distraído, as mudanças não são muito perceptíveis.

Os faróis LED têm o mesmo formato mas é diferente a distribuição das suas funções. Os pára-choques, a grelha do radiador, o difusor traseiro e os farolins LED também foram redesenhados.

As jantes de 16 polegadas são as mesmas do modelo que agora substitui mas ganhou dois novos desenhos para as de 18 polegadas.

O interior também é praticamente idêntico à versão anterior; apenas mudam os botões no volante, o retrovisor e os revestimentos de algumas das versões.



Quanto à tecnologia a bordo, o renovado XCeed vê reforçada a conectividade com a versão mais recente do Kia Connect.

O painel de instrumentos de 12,3 polegadas viu os gráficos revistos, enquanto o ecrã táctil de infoentretenimento pode ir das cinco às 10,25 polegadas.

Os sistemas apoio à condução também evoluíram, passando a contar com a velocidade de cruzeiro adaptativa com recurso ao sistema de navegação.

A suspensão foi igualmente revista, diminuindo a rigidez para maior conforto e estabilidade, com o novo amortecedor dinâmico a reduzir as vibrações atrás.



Afinada foi também a direcção para ser mais leve e responsiva às solicitações do condutor.

GT Line mais dinâmico

É na nova variante GT Line que são mais visíveis as alterações introduzidas para darem um cariz mais dinâmico ao crossover.

Toda a dianteira foi subtilmente redesenhada, desde a grelha do radiador até à parte inferior do pára-choques, assim como nos faróis.

Atrás as mudanças são mais ligeiras, com especial impacto no difusor e nos farolins, que neste caso são compostos por múltiplos hexágonos.

Os vidros ganharam uma moldura em cromado escuro, com as jantes em liga leve de 18 polegadas a reflectirem a imponência do conjunto.



As alterações prosseguem no interior, com os estofos exclusivos dos bancos desportivos e detalhes decorativos no volante e na manete das mudanças.

Gasolina, diesel e híbrido plug-in

O diesel continua a fazer parte da gama motriz do Kia XCeed com o bloco 1.6 CRDi mild hybrid de 136 cv, para além das variante a gasolina e híbrida plug-in.

Os 280 Nm de binário estão presentes na versão com transmissão manual de seis relações, subindo aos 320 Nm com a caixa automática de sete velocidades.

O sistema de hibridação suave de 48 volt promete uma redução até 10% nas emissões de dióxido de carbono, e menor consumo com o sistema "roda livre".



No campo da gasolina, a gama arranca com o motor 1.0 T-GDi de 120 cv e 172 Nm, associado a uma caixa manual de seis velocidades.

O bloco 1.5 T-GDi com tecnologia mild hybrid de 48 volt é proposto com 160 cv de potência e 253 Nm de binário máximos.

Substituto da anterior motorização de 1.4 litros, pode ser associado à mesma caixa manual do 1.0 T-GDi ou à automática de sete velocidades.

Com a nova variante GT Line vem o propulsor T-GDi de 1.6 litros de 204 cv e 265 Nm, associado a uma caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 7,5 segundos, com a velocidade máxima a bater nos 220 km/hora.

A gama completa-se com o híbrido plug-in, composto pelo motor a gasolina de 1.6 litros de 105 cv e 147 Nm, e um propulsor eléctrico de 45 kW (61 cv) e 170 Nm.



A potência e binário, passados às rodas dianteiras por uma caixa automática de dupla embraiagem de seis velocidades, chega aos 141 cv e 265 Nm.

A bateria de 8,9 kWh assegura uma autonomia em modo eléctrico até 48 quilómetros, que pode ser até 60 quilómetros na circulação urbana.

O carregamento da bateria em corrente alternada, a 3,7 kWh, faz-se em menos de três horas.

A chegada do renovado Kia XCeed ao mercado europeu está prevista para Setembro, desconhecendo-se, por agora, os preços de cada variante.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?