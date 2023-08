Kia vai revelar novo K3 no México; será o sucessor do Kia Rio?

Está tudo a postos para a apresentação oficial do novo Kia K3 na terça-feira na Cidade do México.

A marca sul-coreana avançou com a primeira imagem da berlina com que quer redefinir o segmento, e promete um visual sofisticado e um interior espaçoso.

A fotografia pouco deixa perceber como será a nova proposta, para além da nova assinatura luminosa do farolim, muito próxima da proposta para o Kia EV9.

Conhecido como Forte no mercado chinês, e Cerato na América do Sul, Nova Zelândia, Austrália e Rússia, este K3 poderá ser o sucessor do europeu Kia Rio.

Recorde-se que este modelo, nas versões hatchback e berlina para a Europa, foi lançado em 2016 e sofreu uma pequena revisão estética e tecnológica em 2020.

