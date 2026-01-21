Um ano passado sobre a estreia mundial na Coreia do Sul, chega ao nosso país um dos SUV compactos mais populares do momento com motorizações a combustão, 100% híbrida HEV) e híbrida plug-in (PHEV).

Kia Sportage reinventa-se para manter-se como familiar de eleição

As alterações estéticas no renovado Kia Sportage estão bem visíveis numa dianteira mais assertiva, apoiada na iluminação LED star map e nas luzes de circulação diurna mais distintas.

Atrás as mudanças são menores, numa evolução que quase parece resumida aos detalhes nos 4,54 metros que tem de comprimento, mesmo que tenha ganhado uma nova assinatura luminosa.

A reforçar uma presença mais robusta na estrada estão os pára-choques redesenhados e as novas jantes em liga leve, que podem ser de 18 ou 19 polegadas segundo a versão em causa.

Conforto irrepreensível

O habitáculo mantém um espaço amplo e sofisticado para os ocupantes, graças aos 2,68 metros que separam os dois eixos, marcado por materiais reciclados de qualidade.

O novo volante de dois raios, assim como o tabliê atualizado com as entradas de ar agora ocultas resultam num visual ainda mais elegante.

É sobre ele que assenta é o Connected Car Navigation Cockpit, com dois ecrãs de 12,3 polegadas para a instrumentação e o infoentretenimento, facilitando também a configuração dos assistentes à condução.

Como familiar que é, o Sportage oferece uma bagageira com uns generosos 591 litros de capacidade na versão puramente térmica, baixando para 578 litros no 100% híbrido e para 540 litros se for o híbrido plug-in.

Três motorizações à escolha

São as soluções híbridas que se destacam numa linha composta pelos acabamentos Drive e Tech, sem esquecer uma variante puramente a gasolina, sempre apoiadas pelo bloco T-GDi de 1.6 litros.

A entrada na gama faz-se com aquele bloco turbo de 150 cv e 250 Nm, combinado com uma caixa manual de seis relações.

A versão 100% híbrida vê a potência combinada elevar-se a 239 cv mas com o binário a baixar para os 280 Nm, e sempre associado a uma transmissão automática de seis velocidades.

No topo está a variante híbrida plug-in com a mesma caixa automática, agora a debitar 288 cv e 380 Nm combinados face aos anteriores 252 cv e 350 Nm; a bateria de 13,8 kWh assegura uma autonomia até 66 quilómetros.

Ambas as propostas hibridizadas comportam três níveis de travagem regenerativa reguláveis nas patilhas da coluna da direcção no modo Eco, que passa a selector de mudanças quando escolhido o modo Sport.

Conforto para o dia a dia

Já ao volante do Kia Sportage na versão puramente a gasolina, logo se percebe nas primeiras centenas de metros que a qualidade de condução não foi beliscada neste SUV projectado para longas viagens.

A posição de condução elevada oferece uma postura confortável e uma excelente visibilidade, como acontecia no antecessor, acompanhada duma direcção leve e agradável para o uso quotidiano.

O ensaio foi curto mas logo deu para perceber como a suspensão absorve com eficácia as imperfeições da estrada, e como o isolamento acústico impede a entrada dos ruídos parasitas, pelo menos até 120 km/hora em auto-estrada.

Pouco há a criticar sobre a maneira como se comporta neste tipo de vias, assim como em pleno trânsito urbano, sempre bem apoiado pela suavidade com que são engrenadas as mudanças na caixa manual de seis relações.

Em estradas mais sinuosas, no entanto, a inclinação da carroçaria é bem perceptível, mas a direcção precisa e as travagens muito efetivas inspiram confiança a atacar as curvas sem medo… mas sem exagerar!

Afinal, este Sportage está longe de ser um desportivo (nem tem afinações de chassis para esse fim), sendo antes um familiar feito para devorar quilómetros atrás de quilómetros em total conforto.

As acelerações são convincentes, como explicam os zero aos 100 km/hora nuns "convencionais" dez segundos, enquanto o consumo médio se cifra, sem surpresa, em redor dos 7,5 litros/100 km numa condução mista.

Certo é que o Kia Sportage agora renovado mantém os principais trunfos que fizeram dele um sucesso como SUV apontado às famílias, seja pelo espaço e pela evolução tecnológica a bordo, seja pela facilidade com que se conduz.

* Particulares * * Particulares * * Empresas * Versão Preço Campanha "Chave na Mão" Campanha "Chave na Mão" (sem IVA) 1.6 T-GDi Drive (caixa manual) 35.650 euros 35.590 euros x x x x x 1.6 T-GDi HEV Drive (caixa automática) 41.000 euros 40.990 euros x x x x x 1.6 T-GDi PHEV Tech (caixa automática) 47.500 euros 45.490 euros 34.990 euros

