Kia Sportage redesenhado ''ganha'' modo de condução para bebés

O Kia Sportage já passou por uma reactualização estética e tecnológica bem merecida para reforçar as suas ambições como SUV apontado às famílias.

A Coreia do Sul será o primeiro país a apreciar como esta quinta geração evoluiu, a começar pelo redesenho de toda a área frontal, embora, de certa forma, tenha perdido alguma da sua essência.

Percebe-se essa ideia pela eliminação das luzes diurnas LED em forma de bumerangue para adoptar uma nova assinatura luminosa vertical que define os Kia EV9 e Sorento.

Novos são também a grelha do radiador, os farolins e os pára-choques, com acabamentos diferenciados segundo o nível de equipamento do SUV, com o conjunto a ser realçado por jantes de 17 a 19 polegadas.

Interior modernizado

O habitáculo também foi alvo de diversas melhorias para aumentar a modernidade e o conforto a bordo, como se percebe no novo volante e nas saídas de ar num tabliê bem mais refinado.

Sobre ele destaca-se um painel encurvado a juntar a instrumentação e o multimédia em visores de 12,3 polegadas, mas sem abdicar dos botões físicos na consola central para uma melhor ergonomia.

Nos assistentes à condução pode contar-se com uma câmara que monitoriza a atenção do condutor à estrada, e um sistema de vibração no volante que actua sempre que percebe a ausência das mãos.

Novidade mesmo é o modo Baby & Toddler: quando activado, a aceleração do SUV é suavizada para minimizar os incómodos quando se viaja com bebés ou crianças atrás.

Aposta electrificada

A actualização do Kia Sportage preserva, em grande parte, a actual gama de motores a gasolina e gasóleo, a que se somam novas afinações na suspensão e o reforço da insonorização a bordo.

Poder-se-á contar, por isso, com soluções micro híbridas, 100% híbridas e híbridas plug-in, com a versão 1.6 T-GDi mild hybrid a gasolina a ganhar uma nova caixa de dupla embraiagem com oito relações.

Por saber fica quando o actualizado Kia Sportage chega à Europa, e quais as diferenças face ao modelo para a Coreia do Sul, sabendo-se que o europeu é ligeiramente menos comprido.

