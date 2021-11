Kia Sportage já está na linha de montagem e chega em 2022

O novo Kia Sportage entrou esta semana na linha de montagem da fábrica de Zilina, na Eslováquia. O SUV, que vai já na quinta geração, chega ao nosso país no primeiro trimestre do próximo ano.

Estética mais arrojada

Mais ambicioso do que nunca, o Kia Sportage criado especialmente para o mercado europeu revela um desenho que o pode tornar num dos modelos mais atraentes do segmento C.

Construído sobre a plataforma N3, que partilha com o Hyundai Tucson, o SUV cresceu em relação ao modelo que irá substituir.

São 4.515 mm de comprimento por 1.865 mm de largura e 1.645 de altura, com a distância entre eixos a situar-se nos 2.680 mm.

Visualmente, apresenta-se com novos pára-choques e um desenho diferente do pilar C, que agora é mais largo, levando à eliminação da terceira janela lateral.

Os faróis estão em perfeita sintonia com a grelha do radiador mas são as luzes diurnas, em forma de bumerangue, que realçam a estética dianteira.

Na traseira os "arranjos" são mais convencionais, mas sem deixar de realçar a robustez e apetite para o "fora de estrada" do SUV

A carroçaria assenta em jantes em liga leve de 17 a 19 polegadas e, pela primeira vez, traz um tejadilho pintado a preto para a variante GT Line.



Kia EV6 inspira interior

No interior, encontramos um tabliê inspirado no eléctrico Kia EV6, com o ecrã curvo a albergar o painel de instrumentos e o ecrã multimédia de 12,3 polegadas cada um.

Actualizações remotas do software e dos mapas de navegação são uma novidade no SUV, podendo aceder-se a outras funcionalidades através da aplicação Kia Connect para telemóvel.

Há também mais espaço para os ocupantes dos bancos traseiros esticarem as pernas e a bagageira chega aos 591 litros de capacidade.

Um comando rotativo permite seleccionar os modos de condução habituais Eco, Comfort e Sport, a que se soma o Terrain para pisos de lama, neve e areia.



A auxiliar as manobras está o controlo electrónico da suspensão, com amortecimento em tempo real, e da tracção integral.

A nova geração do Sportage beneficia, como é óbvio, de todas as tecnologias de apoio à condução através do sistema DriveWise com acesso remoto a vários parâmetros do SUV.

Cruise control inteligente, condução semi-autónoma de nível 2 e sistemas para evitar colisões em curvas, no estacionamento ou na mudança de faixa também fazem parte da oferta.

Muitos desses dispositivos funcionam tendo em consideração os dados de navegação, por exemplo, com a velocidade a ser reduzida antes de se chegar a uma curva ou a uma rotunda.

Electrificação é palavra de ordem

O bloco turbo 1.6 T-GDi a gasolina é o protagonista da a gama, ao ser usado nas variantes híbrida convencional (HEV), mild hybrid de 48 volt (MHEV) e híbrida plug-in (PHEV).



O mais potente, como não poderia deixar de ser, é a versão híbrida de ligar à ficha, ao aliar os 179 cv e 265 Nm do motor a gasolina com os 66,9 kW (91 cv) e 304 Nm do propulsor eléctrico.

São 265 cv de potência e 350 Nm de binário máximos combinados, com a bateria de 13,8 kWh a permitir uma autonomia até 60 quilómetros.

O híbrido convencional, de 230 cv e 350 Nm combinados, é alimentado pelo mesmo bloco a gasolina, aliado a um motor eléctrico de 44,2 kW (60 cv) e 264 Nm suportado por uma bateria de 1,49 kWh.

O mesmo motor é usados nas versões mild hybrid de 150 e 179 cv, com a caixa a poder ser manual de seis velocidades ou automática de dupla embraiagem com sete relações.



Para o diesel é proposto o bloco turbo 1.6 C-RDi de 115 cv e 280 Nm, e de 136 cv e 320 Nm, com este último a estar disponível com tecnologia mild hybrid.

A ambos os motores pode ser acoplada uma caixa manual de seis relações ou uma transmissão automática de dupla embraiagem de sete velocidades.

O novo Kia Sportage tem chegada prevista aos concessionários nacionais no primeiro trimestre do próximo ano, mas ainda não foram definidos preços para o SUV.

