O novo Kia Sportage apenas chega em Março mas já estão abertas as pré-encomendas no micro-portal para o crossover da insígnia sul-coreana.





Kia Sportage abre pré-encomendas a partir de 28.750 euros

Constituída por quatro motorizações e dois níveis de equipamento, a gama estreia versões híbridas e híbridas plug-in, a complementar a oferta a gasolina e gasóleo.

A oferta de motores térmicos será constituída por uma unidade a gasolina 1.6 T-GDi de 150 cv, bem como por um diesel de 1.6 litros com 115 cv.

A principal novidade nesta quinta geração está mesmo na estreia de grupos motopropulsores electrificados. Baseados no motor 1.6 T-GDi, a variante 100% híbrida possui uma potência combinada de 230 cv.

Já a versão híbrida plug-in debita 265 cv, combinados com o propulsor eléctrico de 66,9 kW e um conjunto de bateria de polímero de iões de lítio de 13,8 kWh.

Os preços do Kia Sportage para o nosso país arrancam nos 28.750 euros para o modelo a gasolina. Esse valor já compreende campanhas de lançamento e de financiamento no valor de 5.900 euros.

Para o SUV movido a gasóleo, é de 35.300 o preço de entrada com as campanhas em vigor incluídas.

A unidade totalmente híbrida tem o preço situado nos 36.800 euros, igualmente com as ofertas de lançamento. Para a versão híbrida plug-in, a Kia preparou uma oferta empresarial de 34.950 euros, a que se soma o IVA.





Inédita é também a garantia que vai ser oferecida neste modelo, de acordo com a marca: dez anos ou 200.000 quilómetros.

O lançamento oficial do Kia Sportage no nosso país está previsto para Março, com as primeiras entregas da variante a gasolina a acontecerem nesse mês.

A versão totalmente híbrida estará disponível em Abril, e as diesel e híbrida plug-in chegam no início do terceiro trimestre.

