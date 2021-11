Ainda o Kia EV6 está a dar os primeiros passos no mercado europeu e a marca sul-coreana avança já com a projecção do futuro EV9.





Kia revela futuro EV9 e afirma-se 100% eléctrica na Europa até 2035

Esta quinta-feira foram reveladas as primeiras imagens daquele que será o seu topo de gama 100% eléctrico.

O protótipo do novo SUV será revelado quarta-feira no salão automóvel de Los Angeles, com o modelo de produção a chegar ao mercado entre 2023 e 2024.

Estética futurista

O Kia EV9 combina um desenho progressivo, tecnologia de ponta e uma motorização evoluído, conforme indica a Kia.

É montado sobre uma versão alongada da plataforma E-GMP em que são construídos os Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 e Genesis GV60.

O exterior apresenta uma estética moderna, com a área dianteira arredondada mas com um vinco pronunciado a separá-la do capô. A mesma filosofia estilística é seguida na traseira, marcada por um porte atlético.

Os guarda-lamas esculpidos realçam as rodas dianteiras e traseiras, bem distantes a revelarem uma generosa distância entre eixos. Faróis e farolins muito delgados, com tecnologia LED, reforçam o visual futurista do SUV.



O tejadilho solar panorâmico apresenta um desenho flutuante, derivado do escurecimento dos pilares que o suportam.

Muita reciclagem

O habitáculo conceptual mostra um espaço interior leve, flexível e adaptável para o condutor e os ocupantes, com três filas de bancos.

O painel de instrumentos e o ecrã táctil de infoentretenimento estão "unidos" numa tela interactiva ultra-larga, e o volante radicalmente diferente do habitual.

O piso é revestido com uma fibra têxtil obtida a partir da reciclagem de redes de pesca. Os bancos são em tecido obtido de garrafas plásticas recicladas, e os estofos em couro vegan.

Entretanto, a Kia confirmou o compromisso de atingir a neutralidade de carbono até 2045. Na Europa, será uma marca totalmente eléctrica em 2035, seguindo a mesma estratégia para os principais mercados até 2040.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?