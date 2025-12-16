Há um novo SUV subcompacto da Kia a chegar em breve às estradas europeias depois do sucesso conseguido na América do Norte.

Kia reforça oferta europeia com novo Seltos para 2026

Ainda desconhecida no Velho Continente, a segunda geração do Seltos assume a linguagem estilística Opostos Unidos da construtora sul-coreana numa postura mais ampla, com superfícies precisas e formas mais estruturadas.

Essa ideia percebe-se na grelha alargada com a assinatura luminosa Star Map e os puxadores das portas alinhados com a carroçaria para uma melhor aerodinâmica e sofisticação visual.

Atrás são as ópticas verticais a definirem a largura e a estabilidade do SUV, ligadas por uma faixa luminosa a toda a largura da porta da bagageira.

Colocado num patamar abaixo do Sportage mas alinhado com o actual Niro, estica-se aos 4,43 metros de comprimento por 1,83 de largura e 1,60 de altura.

"O Seltos representou sempre a melhor relação preço-benefício da categoria", explica Ho Sung Song, presidente e director executivo da Kia Corportation.

Interior tecnologicamente refinado

O habitáculo segue as premissas de outros modelos da insígnia asiática, com o tabliê dominado pelos ecrãs de 12,3 polegadas da instrumentação e do multimédia, separados pelo visor de cinco polegadas para o controlo da climatização.

A adoção dum sistema shift-by-wire integrado na coluna de direção liberta espaço na consola central, com os materiais e acabamentos de qualidade a transmitirem modernidade e conforto a bordo.

Um conforto que deverá ser assumido por quem viaja nos bancos traseiros, graças aos 2,69 metros que separam os dois eixos, com a assumpção de carro familiar a confirmar-se nos 536 litros de capacidade da bagageira.

Combustão pura no arranque

Assente na mais recente plataforma K3 em que é construído o Kia K4, o Seltos irá assumir apenas motorizações a combustão numa primeira fase mas sem que tenham sido indicadas as que chegarão ao mercado europeu.

A gama irá comportar um bloco T-GDi de 1.6 litros com 180 cv e 265 Nm, combinado com uma transmissão de dupla embraiagem DCT de sete velocidades ou uma caixa manual de seis relações.

Acoplado a uma transmissão automática de oito velocidades está o mesmo motor mas agora com a potência elevada aos 193 cv.

Um motor a gasolina de 2.0 litros com 149 cv e 179 Nm também está no programa, para depois a gama alargar-se com uma variante 100% híbrida com a função opcional Vehicle-to Load (V2L).

Esta opção inclui o sistema de travagem regenerativa "inteligente" 3.0 baseado no fluxo de trânsito e nos dados de navegação para optimizar a recuperação de energia.

Conta-se ainda uma proposta com tracção integral associada a uma suspensão traseira multibraços, e a um selector Terrain Mode com definições de condução para neve, lama e areia, sem esquecer os modos Eco, Normal e Sport.

Assistentes evoluídos

A construtora avança que o SUV irá oferecer uma condução refinada graças à maior rigidez da carroçaria e ao melhor isolamento acústico, sem esquecer uma afinação de chassis que reforça a resposta da suspensão e direcção.

A apoiar o condutor estará um leque alargado de apoios à condução, como o Highway Driving Assist 2 associado ao Lane Following Assist 2, e o AI Assistant com inteligência artificial generativa para uma interacção mais natural.

A produção global do novo Seltos arranca este mês na Índia, seguida pelos lançamentos na Coreia do Sul, América do Norte, Europa e China ao longo do próximo ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?