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Kia PV5 Passenger ainda mais ''familiar'' com seis ou sete lugares

14:26 - 22-06-2026
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Kia PV5 Passenger ainda mais ''familiar'' com seis ou sete lugares

A Kia PV5 Passenger prossegue a sua evolução iniciada há pouco mais dum ano quando foi estreada na Europa, ao evoluir para configurações de seis ou sete lugares apontadas a famílias ou grupos numerosos.

Kia PV5 Passenger ainda mais ''familiar'' com seis ou sete lugares

Disponíveis já no próximo Outono, as novas opções reforçam o posicionamento do modelo enquanto veículo de transporte de passageiros 100% eléctrico definido pela sua versatilidade.

A carrinha monovolume junta à actual variante de cinco lugares uma nova com três filas de bancos, marcada por uma altura de acesso de apenas 40 cm, combinada com portas deslizantes automáticas para facilitar o acesso a bordo.

Espaço máximo a bordo

As novas configurações vieram também maximizar a flexibilidade no habitáculo: a versão de seis lugares, que não está prevista para o nosso país, assume 315 litros de arrumação à frente, junto ao condutor, e 350 litros de carga atrás da terceira fila.

Já a variante de sete lugares, numa disposição 2-2-3, oferece 318 litros de carga no "porta-bagagens", que se elevam até aos 785 litros com os bancos da última fila rebatidos.

As novas opções da Kia PV5 Passenger mantêm o mesmo propulsor de 120 kW (163 cv) e 250 Nm alimentado por uma bateria de 71,2 kWh para uma autonomia superior a 390 quilómetros, embora este valor esteja ainda pendente de homologação.

O recarregamento de dez a 80% da capacidade do acumulador faz-se em menos de 30 minutos desde que a operação seja feita a uns máximos 150 kW DC, ou mais de seis horas de "espera" se ela for feita a 11 kW AC.

O monovolume oferece também a função Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos com recurso a uma tomada interna ou externa.

Versões especiais no Outono

A PV5 Passenger de sete lugares será lançada neste Outono já com as devidas actualizações em toda a gama para melhorar o conforto e a qualidade de condução, como é exemplo o apoio de braço regulável em altura para o condutor.

Já na Cargo que chegará ao mercado antes do final do ano será introduzida uma configuração de três lugares, a que se seguirão as variantes profissionais L1H1, L2H2 e Chassis Cab no primeiro trimestre de 2027.

Para as variantes de passageiros, os modelos de cinco lugares e WAV (veículo acessível a cadeira de rodas), assim como a Crew Van, também estarão disponíveis a partir no Outono.

Texto: P.R.S.

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KiaKia PV5eléctrico
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Abilio Ribeiro   16:17 - 22-06-2026
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é tão feio que pensei que fosse um novo Ferrari
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