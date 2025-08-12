 Pesquisa
Novos Modelos

Kia PV5 define preços e abre pré-reservas nacionais

15:53 - 12-08-2025
 
 
Está já em fase de pré-venda no nosso país o novíssimo PV5 com que a Kia inaugura uma nova linha 100% eléctrica de veículos ligeiros modulares. 

O furgão com a especificação L2H1 é proposto nas variantes Passenger, orientada para o transporte de passageiros, e Cargo, focada nas actividades profissionais e logísticas. 

Esticada aos 4,70 metros de comprimento, o PV5 apresenta-se com um visual contemporâneo, mas com apontamentos futuristas, inspirado na linguagem estilística Opposites United da insígnia sul-coreana. 

No amplo conjunto de equipamentos que qualquer uma das versões equipa de série destaca-se o posto de condução, composto por um painel de instrumentos de 7,5 polegadas e um ecrã multimédia 12,9 polegadas com navegação. 

Kia Connect, compatibilidade Apple CarPlay e Android Auto, carregador de telemóvel sem fios, ópticas full LED e carregamento Vehicle-to-Load em opção compõem o pacote tecnológico do modelo. 

Soma-se ainda um conjunto alargado de tecnologias de segurança e de assistência ao condutor de última geração, sem esquecer as actualizações remotas das especificações mais recentes durante todo o ciclo de vida do veículo. 

Até 416 km de autonomia

Quanto a motorizações o Kia PV5 Passenger equipa um propulsor de 120 kW (163 cv) e 250 Nm, alimentado por uma bateria de 71,2 kWh para 412 quilómetros de autonomia combinada, recarregável de dez a 80% em 30 minutos. 

A configuração do habitáculo permite uma transformação rápida entre o uso pessoal e profissional, de acordo com a construtora, graças às várias configurações dos bancos, e ao uso de vários acessórios para os mais diversos fins. 

O espaço de carga na configuração padrão de cinco lugares (em breve chegará a versão para sete ocupantes) varia entre 1320 e 2300 litros, com os bancos da segunda fila a serem rebatidos na horizontal para conseguir uma base plana. 

A variante PV5 Cargo para dois ocupantes oferece um espaço de carga de 4,4 m3 para volumes até 690 quilos na versão com a bateria de maior capacidade, subindo aos 790 quilos com o acumulador padrão. 

O topo de gama equipa a mesma motorização e bateria da variante Passenger, para distâncias até 416 quilómetros, com a variante padrão a debitar 89,4 kW (122 cv) e 250 Nm, e o acumulador de 52 kWh a dar até 297 quilómetros de autonomia.

Parti culares* Empr esas**
Versão Bateria (kWh) PVP (€) PVP c/ campanha (€) Valor s/ IVA (€) Valor c/ IVA (€)
PV5 Passenger L2H1 +V2L 71,2 47.500 44.300 35.439 43.590
PV5 Cargo L2H1 + V2L 51,5 40.650 36.750 28.447 34.990
PV5 Cargo L2H1 + V2L 71,2 43.550 39.750 30.886 37.990

*PVP não inclui despesas de preparação e legalização / **Preço chave na mão

TEMAS:

KiaKia PV5furgãoeléctrico
