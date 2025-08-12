Kia PV5 define preços e abre pré-reservas nacionais

Está já em fase de pré-venda no nosso país o novíssimo PV5 com que a Kia inaugura uma nova linha 100% eléctrica de veículos ligeiros modulares.
O furgão com a especificação L2H1 é proposto nas variantes Passenger, orientada para o transporte de passageiros, e Cargo, focada nas actividades profissionais e logísticas.
Esticada aos 4,70 metros de comprimento, o PV5 apresenta-se com um visual contemporâneo, mas com apontamentos futuristas, inspirado na linguagem estilística Opposites United da insígnia sul-coreana.
No amplo conjunto de equipamentos que qualquer uma das versões equipa de série destaca-se o posto de condução, composto por um painel de instrumentos de 7,5 polegadas e um ecrã multimédia 12,9 polegadas com navegação.
Kia Connect, compatibilidade Apple CarPlay e Android Auto, carregador de telemóvel sem fios, ópticas full LED e carregamento Vehicle-to-Load em opção compõem o pacote tecnológico do modelo.
Soma-se ainda um conjunto alargado de tecnologias de segurança e de assistência ao condutor de última geração, sem esquecer as actualizações remotas das especificações mais recentes durante todo o ciclo de vida do veículo.
Quanto a motorizações o Kia PV5 Passenger equipa um propulsor de 120 kW (163 cv) e 250 Nm, alimentado por uma bateria de 71,2 kWh para 412 quilómetros de autonomia combinada, recarregável de dez a 80% em 30 minutos.
A configuração do habitáculo permite uma transformação rápida entre o uso pessoal e profissional, de acordo com a construtora, graças às várias configurações dos bancos, e ao uso de vários acessórios para os mais diversos fins.
O espaço de carga na configuração padrão de cinco lugares (em breve chegará a versão para sete ocupantes) varia entre 1320 e 2300 litros, com os bancos da segunda fila a serem rebatidos na horizontal para conseguir uma base plana.
A variante PV5 Cargo para dois ocupantes oferece um espaço de carga de 4,4 m3 para volumes até 690 quilos na versão com a bateria de maior capacidade, subindo aos 790 quilos com o acumulador padrão.
O topo de gama equipa a mesma motorização e bateria da variante Passenger, para distâncias até 416 quilómetros, com a variante padrão a debitar 89,4 kW (122 cv) e 250 Nm, e o acumulador de 52 kWh a dar até 297 quilómetros de autonomia.
|Parti
|culares*
|Empr
|esas**
|Versão
|Bateria (kWh)
|PVP (€)
|PVP c/ campanha (€)
|Valor s/ IVA (€)
|Valor c/ IVA (€)
|PV5 Passenger L2H1 +V2L
|71,2
|47.500
|44.300
|35.439
|43.590
|PV5 Cargo L2H1 + V2L
|51,5
|40.650
|36.750
|28.447
|34.990
|PV5 Cargo L2H1 + V2L
|71,2
|43.550
|39.750
|30.886
|37.990
*PVP não inclui despesas de preparação e legalização / **Preço chave na mão
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?