Kia PV5 Chassis-Cab estreia-se com duas baterias à escolha

É mais uma das novidades a enriquecer o Solutrans 2025 que está a decorrer até sábado em Lyon, França. A Kia estreou o PV5 chassis-cabine no maior certame europeu dedicado à inovação no sector dos veículos comerciais.

Construído com base na plataforma E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) para PBV da construtora sul-coreana, a nova proposta alia a electrificação à eficiência, sem esquecer a sua modularidade.

Segundo a configuração, oferece até 1.005 kg de carga útil e oito metros cúbicos de espaço de carga com uma High Box nos menos de cinco metros que tem, correspondendo às capacidades dos maiores furgões do segmento D.

À escolha são dadas duas baterias, com a de 51,5 kWh a estar disponível logo no lançamento, e a de 71,2 kWh a chegar só no próximo ano.

A autonomia eléctrica irá variar em função da conversão do veículo mas, tomando como referência a versão L2H1 Cargo, poderá cumprir até 297 quilómetros com a bateria padrão e 416 quilómetros com a de maior capacidade.

O recarregamento de dez a 80% faz-se em cerca de 30 minutos num posto rápido de 150 kW DC, com a recarga em corrente alternada a 22 kW a estar disponível numa data posterior.

A estrutura comporta um exo-esqueleto em aço duplo anular e uma barra de protecção traseira contra colisões, a que se soma um conjunto avançado de apoios à condução como o cruise control "inteligente" com manutenção de faixa.

Em paralelo à estreia do PV5 Chassis-Cab, a Kia apresenta o ecossistema Kia Business Solutions, composto por serviços de conectividade e de carregamento para simplificar a gestão de frotas e melhorar a eficiência operacional

Com o Kia PV5 já detentor de vários prémios internacionais, incluindo o recente 2026 International Van of the Year, em Setembro a versão Cargo Long Range de quatro portas com a bateria de 71,2 kWh entrou no Guinness World Records graças aos 693,38 quilómetros com uma carga.

