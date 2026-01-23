Kia Niro actualiza-se inspirado no EV2

São as primeiras imagens da reestilização de que o actual Kia Niro irá ser alvo, em linha com a nova linguagem estilística que a construtora tem imprimido nos seus modelos mais recentes.

As mudanças mais visíveis verificam-se na dianteira, com as luzes diurnas a adoptarem um formato mais vertical e ganharem a assinatura luminosa Star Map que se estende até aos cantos superiores do pára-choques.

Com a faixa preta serrilhada a ligar as ópticas, é inegável o alinhamento visual do SUV compacto com a actual gama eléctrica da Kia, com o novíssimo EV2 à cabeça.

Somam-se ainda as novas jantes bicromáticas de 18 polegadas em liga leve, onde ressaltam alguns elementos estéticos "roubados" à família EV.

A área traseira é marcada por uma evolução mais discreta, como se percebe nos farolins idênticos aos do antecessor, com a assinatura de luz mais refinada a conferir-lhe um visual mais tecnológico.

À partida, estas alterações deverão ter um impacto mínimo nas dimensões do carro, o que leva a acreditar que deverá manter os actuais 4,42 metros de comprimento.

É dentro do habitáculo que melhor se percebe a evolução do Niro, com o novo visor duplo de 24,6 polegadas para a instrumentação e o multimédia a equipar a versão mais recente do sistema de infoentretenimento da marca.

Nova é a faixa que integra as saídas de ar a toda a largura do tabliê, assim como o volante multifunções, mantendo-se acima da renovada consola central os botões físicos para as funções de climatização.

Mais comedida é a Kia a explicar as motorizações do SUV compacto mas que, segundo as fotografias reveladas, poderá ser apenas 100% híbrido; em Março serão revelados todos os dados quando for lançado na Coreia do Sul

