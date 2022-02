Kia leva EV6 à final do Superbowl

A festa do futebol americano só acontece a 13 de Fevereiro mas várias marcas automóveis estão já a revelar os anúncios milionários que irão passar na final da Superbowl LVI.

Com os 30 segundos de um anúncio a custarem 5,2 milhões de euros na estação de televisão, não é surpresa que as propostas queiram mexer com os sentidos.

O "eléctrico" Kia EV6 será uma das estrelas. Intitulado Robo Dog, o pequeno filme tem um cão robotizado como protagonista.

O anúncio faz parte de uma campanha de marketing abrangente, desenvolvida pela marca sul-coreana em parceria com a Petfinder Foundation para a adopção de animais.

A final da 56.ª edição da Superbowl coloca frente a frente os Los Angeles Rams e os Cincinnati Bengals.

