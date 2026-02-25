Já lá vão quase dois anos sobre a estreia no salão automóvel de Nova Iorque, para agora abrirem as encomendas para o Kia K4 que irá substituir o Ceed, apoiado num visual mais moderno e coerente com toda a gama da insígnia.

Kia K4 substitui Ceed em modo EV4 mas só a gasolina ou micro híbrido

Já com preços definidos e as reservas abertas, o hatchback puramente térmico (mas também micro híbrido) antecede a chegada da Sportswagon mas de fora deverá ficar o fastback revelado no evento nova-iorquino.

Inspirado na filosofia estilística Opostos Unidos, é notória nesta proposta a influência estética dada pelos "eléctricos" da marca, e logo com o EV4 à cabeça, mas com um impacto muito mais dinâmico ao olhar.

Puro térmico ou micro híbrido

São fortes as expectativas que recaem sobre o novo K4 da Kia, apontado àqueles condutores que ainda não querem aderir à pura electromobilidade.

O hatchback proposto nos acabamentos Tech e GT-Line assume o bloco triclíndrico 1.0 T-GDI com 115 cv e 200 Nm mas com a variante de visual mais desportivo a diferenciar-se pela inclusão dum sistema micro híbrido.

A ele está associado uma caixa automática DCT de sete relações, contra a manual de seis velocidades da versão de entrada na gama, com consumos médios de 5,9 l/100 km no primeiro exemplo, e 5,7 l/100 km no segundo.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora fazem-se em 12 segundos no Tech, somando mais três décimas no GT-Line, para uma velocidade de ponta de 186 km/hora.

Elegância nas linhas

Em continuidade com o visual expresso pela linha eléctrica da Kia, o distingue-se pela elegância estética nos 4,44 metros que tem de comprimento, mas sem perder o tom agressivo que o desenho da dianteira lhe dá.

O efeito "tejadilho flutuante" dado pelo pilar C, numa fusão feliz com o portão da bagageira, realça ainda mais a originalidade do K4, enquanto os puxadores ocultos nas portas posteriores reforçam a fluidez geral.

A traseira muito marcante é definida por ópticas sobredimensionadas que se estendem até ao centro da bagageira com os seus 438 litros de capacidade, mas que na variante micro híbrida se reduzem a uns drásticos 328 litros.

Esta variante GT-Line distingue-se ainda pelos faróis com assinatura luminosa Ice Cube, as aplicação de preto brilhante nos retrovisores laterais e em vários elementos de protecção da carroçaria.

Interior igual aos "eléctricos"

O habitáculo do K4 assume o mesmo estilo dos "eléctricos" da Kia, logo patente no visor de 29,9 polegadas a juntar a instrumentação, infoentretenimento e climatização, sem esquecer os botões físicos para as funções mais comuns.

O espaço é generoso quanto baste, graças aos 2,72 que separam os dois eixos, num ambiente definido pela qualidade dos materiais e dos acabamentos.

Actualizações remotas, streaming de música, conectividade Wi-Fi e assistente vocal com inteligência artificial fazem parte do pacote tecnológico Kia Connect de série.

Assistência evoluída de série

Muito bem equipado nas soluções de conforto, assume de série câmara traseira, sensores de estacionamento, luz e chuva, cruise control "inteligente" e ópticas com tecnologia LED.

O topo de gama soma ainda a função Stop & Go, selector de modos de condução, patilhas no volante para comando da caixa automática, bancos dianteiros aquecidos com regulação eléctrica no do condutor e volante desportivo.

Na segurança e assistência integra uma longa lista de equipamentos de série, onde nem sequer falta no sistema de condução semi-autónoma a função de paragem do veículo se o condutor não reagir aos alertas.

Versão Preços Particulares Preços Empresas Kia K4 1.0 T-GDi 6MT Tech 28.490 euros 27.075 euros Kia K4 1.0 T-GDi 7DCT GT-Line 32.490 euros 30.805 euros

