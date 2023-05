Kia EV9 fecha testes dinâmicos em condições extremas

Revelado que está o EV9, a Kia concluiu os últimos testes dinâmicos do SUV de sete lugares nas superfícies geladas de Arjeplog na Suécia.

Em análise estiveram o desempenho e carregamento ideais da bateria, assim como a optimização do sistema de controlo de tracção na neve e no gelo.

Em condições ideais, o Kia EV9 pode rolar por mais de 540 quilómetros mas, sob calor ou frio intensos, essa autonomia pode ser mais reduzida.

Para gerir estas condições extremas foram implementadas tecnologias térmicas avançadas, como o pré-aquecimento da bateria antes de ser carregada.

Outra funcionalidade é a estreia do planeador de rotas neste SUV, permitindo programar automaticamente os pontos de carregamento ao longo da viagem.

Já o sistema de controlo de tracção foi calibrado para melhorar o desempenho da condução em superfícies com pouca aderência ou mesmo fora do alcatrão.

Basta seleccionar os modos Lama, Areia e Neve para o sistema ajustar a distribuição do binário, bem como os sistemas do chassis e outras funções do controlo de estabilidade.

A Kia iniciou as pré-encomendas do EV9 na Coreia do Sul, para depois chegar a outros mercados seleccionados a partir do segundo semestre.

