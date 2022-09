Kia EV9 entra na fase final de testes antes da estreia em 2023

O EV9 da Kia está já a ser sujeito a ensaios dinâmicos na Coreia do Sul antes da apresentação oficial do SUV 100% eléctrico no primeiro trimestre do próximo ano.

E foi a própria marca a revelar as fotografias do SUV 100% eléctrico, devidamente decorado com uma película a camuflar vários pormenores.

Em desenvolvimento há quase quatro anos, o modelo que será uma das principais apostas da Kia está a ser sujeito a vários testes sobre o desempenho da tracção integral em subidas e em terrenos difíceis.

Além desses ensaios específicos, a marca sul-coreana está igualmente a verificar o comportamento do Kia EV9 a alta velocidade e o conforto a bordo quando circula em pisos degradados.

Derivado do Kia Concept EV9, o SUV baseia-se na plataforma modular E-GMP, com a fabricante a assegurar que deverá iniciar uma nova era em termos de sofisticação, tecnologia e fiabilidade.

Embora não tenham sido avançadas as características do sistema motriz nem mesmo a capacidade da bateria, embora tudo indique que será de 77 kWh, a autonomia deverá rondar os 480 a 580 quilómetros.

Quanto aos recursos tecnológicos, tudo indica que o EV9 será o primeiro modelo a introduzir a tecnologia AutoMode da Kia para a condução autónoma.

O sistema de apoio ao condutor, que será alargado a toda a oferta automóvel da marca até 2026, irá incluir o sofisticado Highway Driving Pilot, permitindo a condução sem intervenção humana.

