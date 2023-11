Kia EV9: colosso sul-coreano já está nos concessionários nacionais

Abertas as pré-reservas no final de Julho, chegam ao nosso país os primeiros exemplares de um dos maiores e mas sofisticados SUV eléctricos do momento.

No menu deste Kia EV9 de sete lugares estão 5,01 metros de comprimento e quase dois de largura.

Os 3,10 metros de distância entre eixos asseguram um habitáculo espaçoso e repleto de tecnologia capaz de acomodar até sete pessoas.

Modular quanto baste, tem a opção de substituir o banco corrido da segunda fila por duas poltronas giratórias que permitem criar um verdadeiro espaço lounge.

A estes trunfos junta-se uma estética arrojada mas muito sofisticada que quase afasta o visual de um paralelepípedo sobre rodas.

Até 565 km de autonomia

O Kia EV9 chega ao mercado nacional nas variantes First Edition e GT-Line, com diferentes motorizações eléctricas, sistemas de tracção e autonomias.

O primeiro equipa um motor de 150 kW (204 cv) e 350 Nm com tracção às rodas traseiras. Com uma velocidade máxima de 185 km/hora, os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 9,4 segundos, para um consumo combinado de 20,2 kWh/100 km.

A bateria de 99,8 kWh a 800 volt, com uma autonomia até 563 quilómetros, admite carregamentos até 240 kW, bastando 15 minutos para ganhar mais 250.



Já o GT-Line, reforçado com alguns equipamentos adicionais de série, equipa dois motores eléctricos capazes de debitar 385 cv e 700 Nm às quatro rodas.

A velocidade de ponta atinge os 200 km/hora, bastando-lhe 5,3 segundos para levar este SUV de 2.665 quilos dos zero aos 100 km/hora.

Face ao peso e à potência, tem um consumo combinado de 22,8 kWh/100 km, com a bateria de 99,8 kWh a assegurar até 505 quilómetros com uma carga.

Ambas as versões estão equipadas com carregamento bidireccional Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar aparelhos eléctricos e electrónicos.

Terão ainda a possibilidade de "alimentar" a casa pela função Vehicle-to-Home (V2H) ou passar energia à rede eléctrica pela função Vehicle-to-Grid (V2G).

Os preços para o mercado sofreram pequenas alterações em baixa para o mercado de particulares anunciados no final de Julho.

Versão Preços Particulares (com IVA) Preços Empresas (sem IVA) First Edition a partir de 77.000 euros 60.990 euros (preço chave na mão) GT-Line a partir de 88.900 euros 67.990 euros (preço chave na mão)

