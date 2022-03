O Kia EV6 sucedeu ao Toyota Yaris ao arrecadar a coroa europeia de Carro do Ano na edição de 2022.





Kia EV6 eleito Carro do Ano 2022 na Europa

Inédito é o facto de ser a primeira vez que uma marca sul-coreana conquista o troféu, e o pódio ser ocupado por mais dois carros eléctricos.

Os 59 jornalistas de 22 países do Velho Continente deram 279 pontos ao crossover, numa vitória que se revelou bem apertada.

O segundo lugar foi ocupado pelo Renault Mégane E-Tech, com 265 pontos, com o Hyundai Ioniq 5, com 261 pontos, a ficar o degrau mais baixo do pódio.

O Peugeot 308 ficou-se pela quarta posição, já a uns distantes 191 pontos, seguido do Skoda Enyaq iV (185), Ford Mustang Mach-E (150) e Cupra Born (144).

Sublinhe-se que seis dos finalistas foram modelos 100% eléctricos, e, dos 39 carros que fizeram parte da lista inicial, 18 eram também totalmente electrificados.

Recorde-se que na 39.ª edição Carro do Ano /Troféu Volante de Cristal 2022 no nosso país, a lista de finalistas é quase semelhante.

Cupra Born, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Nissan Qashqai, Peugeot 308, Skoda Enyaq e Toyota Yaris Cross são os finalistas, entre os quais se contam quatro modelos 100% eléctricos.

O comité do júri não ficou indiferente à invasão da Ucrânia por tropas russas e decidiu, por maioria, suspender os votos da Rússia, e eliminar a sua bandeira no anúncio dos resultados.

"Os membros russos não foram excluídos do júri, mas o seu direito de voto foi suspenso até que a situação do conflito se altere", destacou a organização em comunicado.

"No entanto, percebemos que a suspensão dos votos russos não teve qualquer influência nos resultados deste ano, nem no carro vencedor nem na classificação".

