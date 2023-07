Kia EV6 e Niro EV actualizados com planeador de rotas mais afinado

A Kia actualizou de forma gratuita o software Connect da sua gama automóvel, estando em especial destaque o EV Route Planner da linha EV6 e Niro EV.

O sistema de navegação passa a detectar estações de carregamento ao longo do percurso pré-definido, e adicionado-as automaticamente como pontos de rota.

Um alerta é emitido quando a bateria atinge um nível de carga insuficiente para chegar ao destino, indicando as estações de carregamento mais próximas.

E, quando necessário, o sistema inicia de forma automática o processo de condicionamento da bateria, para garantir o tempo de carregamento ideal.

O itinerário proposto baseia-se num algoritmo que considera o estado de carga e as informações de pontos de carregamento em tempo real (Live Charging POI).

Considerado é também o consumo de energia actual, segundo factores como a topografia, condições meteorológicas, tráfego, e estilo ou modo de condução.

Os dados de planeamento passam a ser mantidos, mesmo que o roteamento do servidor mude para o modo integrado por eventuais falhas de rede, sendo actualizados quando a ligação for retomada.

A somar à actualização do EV Route Planner está o serviço Soundhound para identificar os artistas e as canções passados na rádio.

Realce ainda para os novos ícones e símbolos dos menus, assim como para o aperfeiçoamento das suas estrutura para uma navegação mais fácil e intuitiva.

Os modelos Kia com telemática comercializados este ano podem receber actualizações por via remota.

Nas versões anteriores, as actualizações terão de ser feitas de forma manual, depois de descarregadas do Portal do Actualizador de Navegação.

