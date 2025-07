Kia EV5 chega no Outono com 530 km eléctricos

Quase dois anos passados sobre a estreia do EV5, já em comercialização no sudeste asiático, a Kia revela esta terça-feira a versão "europeia" do SUV 100% eléctrico.

Construído sobre a plataforma modular E-GMP com arquitectura eléctrica de 400 volts, segue as pisadas estéticas do EV9 nos 4,61 metros que tem de comprimento, com as formas poligonais repletas de arestas a darem-lhe uma forte personalidade.

A frente minimalista é distinguida pela assinatura luminosa Star Map, também presente atrás, numa proposta definida por uma linha de cintura muito vincada e por uma área envidraçada generosa.

O modelo convencional pode ser equipado com jantes em liga leve de 18 e 19 polegadas, sendo esta última medida própria para a versão GT-Line decorada com pára-choques específicos, sendo de 20 polegadas para o mais desportivo EV5 GT.

Um lounge a bordo

O habitáculo apresenta-se como uma espécie de lounge graças aos 2,75 metros que separam os dois eixos, com a bagageira de 566 litros a ser complementada pelos quase 45 litros de espaço disponíveis sob o capô.

Sobre o tabliê ressalta um painel longitudinal, como no EV9, a comportar a instrumentação e o ecrã multimédia, ambos de 12,3 polegadas, separados por um visor de cinco polegadas para a climatização, mas com o sistema a poder ser controlado por botões.

A Kia assinala ainda que o SUV dispõe de sistemas de assistência à condução de última geração, controláveis através dos botões no volante, assim como as funcionalidades V2L para alimentar dispositivos eléctricos, e V2G para devolver energia à rede eléctrica.

218 cv de potência

O Kia EV5 chega às estradas europeias com uma motorização de 160 kW (218 cv) e 310 Nm passados às rodas dianteiras, alimentado por uma bateria NMC de 81,4 kWh para 530 quilómetros de autonomia combinada.

O recarregamento de dez a 80% do acumulador em corrente contínua faz-se em redor dos 30 minutos a uns máximos 150 kW ou até 11 kW em corrente alternada.

O SUV tem chegada prevista ao Velho Continente no Outono, ficando por saber a data em que chegará aos concessionários nacionais e por que valores.

