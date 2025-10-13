Kia EV4: eficaz na cidade, divertido na estrada

Visual moderno por fora, acabamentos de qualidade e assistentes à condução evoluídos fazem do Kia EV4 uma das propostas a marcar a nova electromobilidade.

Seja no popular formato hatchback, seja como fastback, o familiar reforça a linguagem estética Opostos Unidos da insígnia sul-coreana numa combinação feliz de linhas nítidas com superfícies curvas.

Já com as pré-reservas abertas desde Julho, os preços de toda a gama foram revelados na sexta-feira para depois o "eléctrico" ser submetido a um curto ensaio de estrada.

Impacto visual

Apontado ao segmento C, o hatchback mede 4,43 metros de comprimento, com a berlina fastback a esticar-se até aos 4,73 metros, mantendo-se em ambos a largura de 1,86 e a distância entre eixos a chegar aos 2,82 metros.

A diferença está mesmo na altura, com o primeiro exemplo a medir 1,485 metros, e o segundo a reduzir essa distância a 5 mm, mas com o seu desenho mais aerodinâmico a contribuir para uma autonomia superior.

Visto de perfil, destaca-se o formato geométrico dos arcos das rodas em preto brilhante, a contrastar com a cor da carroçaria para albergar jantes em liga leve de 17 polegadas, que no acabamento do GT-Line sobem às 19 polegadas.

Interior espaçoso

Se por fora é inegável o tom futurista próprio dos mais recentes modelos da Kia, bem visível na área frontal, por dentro as linhas do EV4 são mais consensuais.

O posto de condução é decorado por um enorme visor de quase 30 polegadas de diagonal, a juntar os ecrãs de instrumentação, climatização e infoentretenimento.

O habitáculo espaçoso e confortável apresenta uma boa combinação de materiais macios ao toque com plásticos rígidos nas áreas inferiores e na consola central, mas sem que haja algo a reclamar nos acabamentos.

E depois é a versatilidade própria dum carro familiar, com o hatchback a oferecer 435 litros de capacidade no porta-bagagens para o hatchback, que no fastback atinge os 490 litros.

Apenas um motor

O Kia EV4 é proposto com um motor único de 150 kW (204 cv) e 283 Nm, alimentado por baterias de 58,3 ou de 81,4 kWh brutos, tendo como base a plataforma E-GMP com arquitectura eléctrica de 400 volts.

O fastback apenas equipa a de maior capacidade para uma autonomia até 617 quilómetros combinados, com o hatchback a prometer até 440 quilómetros com o acumulador mais pequeno, subindo aos 594 quilómetros com o maior.

Os carregamentos de dez a 80% rondam os 30 minutos quando feito a 101 kW DC na versão equipada com a bateria mais pequena, ou a 128 kW DC na de maior capacidade; no modo AC, ambas as baterias são limitadas a uns máximos 11 kW.

Com cinco modos de condução – Eco, Normal, Sport, My Drive e Snow –, acelera dos zero aos 100 km/hora em 7,4 segundos para uma velocidade de ponta de 170 km/hora, com o consumo a fixar-se abaixo dos 15 kWh/100 km.

Confortável e dinâmico

E como se porta este Kia EV4 na estrada? Nada mal, como o Aquela Máquina comprovou ao volante do fastback com o acabamento GT-Line no curto ensaio realizado nas estradas e vias rápidas a norte de Lisboa.

Embora partilhe vários componentes técnicos e mecânicos com o EV3, logo patente no mesmo motor, a sua robustez permite-lhe ter um comportamento bem mais flexível e confortável.

A essa postura mais desportiva não é alheia o centro de gravidade mais baixo mas, mesmo se a direcção é mais precisa, convém sublinhar de que não se trata dum GTI eléctrico.

O chassis sabe ser rigoroso numa condução mais dinâmica, quando as curvas se sucedem com um pouco mais de ritmo, com os balanços da carroçaria a estarem bem controlados graças à suspensão adaptativa.

E, embora o eixo de tracção dianteiro se cole ao piso de forma eficaz, nota-se uma ligeira tendência para resvalar numa viragem mais brusca do volante mas sem causar calafrios.

Os assistentes electrónicos são eficazes a corrigirem essas falhas, fazendo deste fastback um carro agradável e seguro de conduzir no dia a dia sem que se perca alguma diversão ao volante.

Essa postura é reforçada pela regulação da travagem regenerativa através das patilhas no volante segundo três níveis distintos, sem esquecer a função i-Pedal no tráfego urbano, com o clássico travão de pé a ser igualmente equilibrado.

Conte-se ainda com um nível próprio que ajusta de forma automática a intensidade da travagem com base nas condições do trânsito que, nesse sentido, acaba por ser uma referência.

Espaçoso, confortável e muito capaz a percorrer médias distâncias graças a um consumo combinado abaixo dos 15 kWh, o Kia EV4 constitui uma proposta muito concorrencial face aos rivais.

Se em termos estéticos a versão fastback está mais conseguida, será previsivelmente a variante hatchback a ganhar as preferências dum mercado que privilegia os crossovers e os SUV compactos.

Modelo Versão Bateria Preço (Particulares) Preço (Empresas) Kia EV4 Hatchback Drive 58,3 kWh 41.500 euros 30.890 euros (+ IVA) Kia EV4 Hatchback Tech 81,4 kWh 46.000 euros 34.140 euros (+ IVA) Kia EV4 Hatchback GT-Line 81,4 kWh 48.500 euros 36.950 euros (+ IVA) Kia EV4 Fastback GT-Line 81,4 kWh 50.100 euros 38.205 euros (+ IVA)

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?