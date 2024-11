Autonomia alargada até aos 605 quilómetros por um preço muito concorrencial face aos rivais mais directos definem o novo Kia EV3 estreado em Lisboa no final da última semana.

Kia EV3 sólido e espaçoso aposta na larga autonomia

Definido por uma carroçaria visualmente singular, na linha do topo de gama EV9, os seus 4,30 metros de comprimento apontam-no ao segmento dos SUV compactos.

Na sua génese está a plataforma e-GMP, que lhe permite comportar um elevado conteúdo tecnológico mas com uma arquitectura de 400 volts ao invés de 800.

Um único motor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 283 Nm, a dar tracção às rodas dianteiras, compõe a gama, sendo obviamente a capacidade das baterias a diferença mais assinalável.

A de 58,3 kWh permite uma autonomia combinada até 436 quilómetros, beneficiando de carregamentos até 108 kW, enquanto a de 81,4 kWh a eleva até 605 quilómetros, sendo recarregável até 128 kW DC.

O carregamento em corrente alternada pode fazer-se até 11 kW, esperando-se para 2026 o aumento da potência para 22 kW.

Aerodinâmico quanto baste

À primeira vista, o Kia EV3 parece uma evolução mais cúbica do EV9 mas não se deixe enganar pelo visual quadrado porque, em termos aerodinâmicos, consegue um coeficiente de penetração de 0,26.

A contribuir para esse valor está o tejadilho flutuante, os puxadores nivelados das portas e o tratamento geométrico de diversas partes da carroçaria.

Kia EV3 sólido e espaçoso aposta na larga autonomia

Plásticos laqueados a preto nas áreas frontal e lateral, assim como nas cavas das rodas, dão um vigor especial ao topo de gama GT-Line.

Viajar à larga

Mal se abrem as portas percebe-se um habitáculo espaçoso definido por escolhas estéticas bastante sóbrias e relaxantes ao olhar, sendo dado um óbvio destaque à arrumação de pequenos objectos.

Um sublinhado especial é dado ao generoso receptáculo montado na consola central enquanto o apoio deslizante dos braços oferece uma "superfície de trabalho" para colocar um computador portátil.

As inserções em tecido e a iluminação LED tornam o ambiente a bordo mais caloroso, em contraste com os plásticos de qualidade média que definem o interior.

O posto de condução é definido pelo visor a juntar a instrumentação e o multimédia em ecrãs de 12,3 polegadas, com um terceiro ao meio, de 5,3 polegadas, para a climatização.

Mesmo assim, a Kia não eliminou os controlos físicos para um acesso mais natural às configurações de temperatura e ventilação.

O sistema de infoentretenimento com ChatGPT integrado é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios, esperando-se até ao final deste ano o acesso a serviços como o Netflix, Spotify ou Amazon.

Quem viaja atrás não poderá queixar-se de falta de espaço para as pernas face aos 2,68 metros que ambos os eixos distam, beneficiando ainda de pontos de carregamento USB-C e até bancos aquecidos.

Como pequeno familiar que é, destacam-se os 460 litros de volume da bagageira, reforçado à frente por mais 25 litros para guardar o cabo de carregamento.

Suave em qualquer ambiente

E como se porta na estrada este Kia EV3 na variante Long Range com a bateria de maior capacidade ? Nada mal no percurso entre Cascais e a serra de Sintra, com a praia do Guincho em pano de fundo.

A posição de condução, ligeiramente dominante sobre na estrada, oferece uma boa visibilidade face a um conforto de rolamento bem presente.

Os 204 cv e 283 Nm que debita são suficientes para acelerações vivas (mas sem demasiada "violência") para cumprir os zero aos 100 km/hora em 7,5 segundos para uma velocidade de ponta de 170 km/hora.

Muito flexível na condução urbana, e sempre pronto a fugir ao trânsito num piscar de olhos, é certo que tudo poderia ser melhor se a aceleração fosse mais progressiva.

Positivo mesmo é a travagem não sofrer as inconsistências que se encontram em muitos "eléctricos", com as patilhas no volante, para modular a regeneração da energia, a facilitarem uma condução mais animada.

Os três níveis de recuperação estão configurados para a condução com o i-Pedal, o que permite quase abdicar do travão para imobilizar o carro.

Apoiado nos dados de navegação e dos sensores para ajustar o nível de travagem, tudo é feito de forma bastante fluida para facilitar a circulação nos "engarrafamentos" urbanos.

Consumos em conta

Já fora da cidade, entre um pequeno troço da A5 a ligar Lisboa a Cascais e as estradas secundárias da região, as ultrapassagens mais "violentas" são apenas uma pequena formalidade.

Os 1.810 quilos que o SUV pesa até podem levar a pensar num desequilíbrio lateral significativo mas tal não acontece graças a um chassis bem conseguido que reforça a sensação de segurança a bordo.

Essa ideia ganha mais impacto ao perceber-se a correcção efectiva dos pequenos erros ao volante pelos assistentes muito completos à condução.

Quanto a consumos, está dentro da média para um SUV deste porte: num percurso que envolveu as vias de média montanha da serra de Sintra, conseguiu-se uma média abaixo de 16 kWh/100 km.

Significa assim que não será difícil percorrer mais de 450 quilómetros entre carregamentos com o acumulador de 81,4 kWh, que até pode chegar aos 773 quilómetros em ambiente puramente citadino.

O Kia EV3 tem os ingredientes necessários para aliciar condutores que privilegiam a relação qualidade-preço num SUV que oferece bom desempenho, tecnologias evoluídas e espaço alargado a bordo.

Tranquilizador é também a sua autonomia alargada na variante Long Range, o que permite fazer dele um primeiro carro de família para todo o serviço.

Versão Preços (Particulares) Com Campanha Preços (Empresas) EV3 Drive 39.900 euros 38.490 euros 30.447 euros + IVA EV3 Tech 44.500 euros 43.490 euros 33.699 euros + IVA

