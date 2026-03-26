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Kia EV2 já em produção para chegar em Junho

15:19 - 26-03-2026
 
 
Kia EV2 já em produção para chegar em Junho

É uma das propostas mais fortes da Kia para atacar uma electromobilidade mais acessível: o EV2 entrou em produção esta semana na fábrica eslovaca de Zilina, sendo depois do EV4 o segundo "eléctrico" da marca fabricado na Europa.

Apontado ao segmento B-SUV, o compacto é proposto com baterias de 42,2 kWh e 61,0 kWh para autonomias combinadas até 317 e 453 quilómetros.

A acompanhar o Kia EV2 está um amplo leque de serviços conectados que incluem o planeamento de rotas, a funcionalidade Plug & Charge, e o carregamento bidireccional, sem esquecer os evoluídos auxiliares à condução.

O grupo Astara, que representa a construtora sul-coreana no nosso país, irá iniciar as vendas já em Junho, mas sem que tenha avançados preços para as respectivas variantes e acabamentos.

Texto: P.R.S.

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