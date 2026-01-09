É um dos destaques do salão automóvel de Bruxelas que abriu as portas ao público esta sexta-feira: o Kia EV2 ataca o segmento B -SUV com a "promessa" de cumprir até 448 quilómetros eléctricos por um preço "democrático".

Kia EV2 apontado à cidade com 448 km de autonomia

Sem grandes diferenças estéticas face ao protótipo revelado no final de Fevereiro, assume linhas tensas nos seus quatro metros de comprimento para manter a personalidade que define a linha EV sul-coreana.

Com o visual angular a conferir-lhe um aspecto robusto segundo a filosofia estética Opostos Unidos, a frente assume esse princípio num capô horizontal a contrastar com o pára-choques vertical.

O formato muito quadrado do compacto quase faz esquecer o trabalho feito para conseguir a melhor aerodinâmica, com a ligeira inclinação dos pilares do pára-brisas para reduzir a resistência ao ar.

As portas de abertura invertida do protótipo foram substituídas por portas convencionais, enquanto a linha de cintura se estende de forma ininterrupta até uma traseira muito vertical com as ópticas montadas num plano inferior.

A confirmar a sua robustez estão os arcos da rodas em preto, onde são acolhidas jantes em liga leve de 16 a 19 polegadas.

Espaço modular

É a bordo que estão as principais diferenças deste compacto face ao EV2 Concept, mesmo se mantém o visor de 30 polegadas onde estão agregados a instrumentação, o ecrã multimédia e o painel de controlo da climatização.

Com os dois eixos a distarem 2,57 metros, graças à montagem das rodas nos extremos, é amplo o espaço interior, que até pode ser configurado para cinco lugares, ou apenas para quatro com os bancos traseiros independentes.

Na primeira configuração, e graças ao "deslizamento" até 73 mm do banco traseiro, conseguem-se 403 litros de capacidade do porta-bagagens, a que se somam mais 15 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamento.

Em termos de materiais e acabamentos, o habitáculo dá prioridade aos tecidos reciclados nos revestimentos e nos estofos dos bancos mas sem abdicar dos plásticos rígidos.

No campo da assistência à condução, o EV2 oferece um conjunto abrangente de sistemas avançados e recursos de conectividade que normalmente estão presentes em modelos de segmentos superiores.

Entre eles contam-se a condução semi-autónoma de nível 2 em auto-estrada, assistente de prevenção de colisão frontal, controlo "inteligente" da velocidade de cruzeiro e as mais recentes tecnologias de apoio ao estacionamento.

Duas baterias à escolha

E o que alimenta o novo compacto urbano da Kia? Um único motor eléctrico de 108 kW (147 cv) a dar tracção ao eixo dianteiro, alimentado por baterias de LFP de 42,2 kWh ou NMC de 61 kWh.

A primeira solução oferece uns combinados 317 quilómetros de autonomia, com a segunda a elevar a fasquia até aos 448 quilómetros.

A arquitectura eléctrica de 400 volts da plataforma E-GMP, promete recargas de dez a 80% em redor dos 30 minutos mas sem avançar com a potência máxima DC, que deverá ser diferenciada segundo os acumuladores em questão.

Novidade é este carro ser o primeiro Kia a estrear carregamentos de 22 kW em corrente alternada, mesmo sendo, com a recarga padrão a manter-se nos 11 kW AC.

Anunciada está uma experiência totalmente conectada através do EV Route Planner, interligado com o Kia Charge e Plug & Charge para carregamentos simplificados sem cartões ou aplicações.

O EV2 com a bateria mais pequena sobe à linha de montagem já no próximo mês, na fábrica eslovena de Zilina onde é já construído o Kia EV4, seguindo-se em Junho a versão com o acumulador de maior capacidade.

Por saber ficam as datas de lançamento no mercado europeu e, no caso português, os preços de cada variante, mesmo se é avançado um valor à volta dos 30 mil euros para o modelo que dá entrada à gama.

