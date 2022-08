Kia e-Soul está de volta às estradas nacionais; saiba o preço

A Kia está em plena aceleração para alargar a sua gama de modelos electrificados.

Agora, é a vez do Kia e-Soul ser relançado no nosso país, no seguimento da chegada dos novos Niro híbrido e 100% eléctrico aos concessionários nacionais.

Modelo mais acessível na oferta eléctrica da marca sul-coreana, o crossover urbano distingue-se pelas linhas jovens e dinâmicas.

O habitáculo, amplo e versátil, contempla um extenso equipamento de série com as mais recentes soluções de conectividade.

Quanto ao sistema motriz, não há qualquer mudança nesta terceira geração lançada em 2019.

O propulsor de 150 kW (204 cv) está alinhado com uma bateria de 64 kWh, para um alcance até 452 quilómetros em estrada aberta.

Em condução urbana, a autonomia é elevada até aos 648 quilómetros, graças a um consumo energético em redor dos 15,7 kWh/100 km.

Com a velocidade máxima limitada a 167 km/hora, acelera dos zero aos 100 km/hora em 7,9 segundos graças a um binário máximo de 395 Nm.

A entrada na gama do Kia e-Soul faz-se a partir dos 43.150 euros mas está em curso uma campanha de financiamento que reduz o preço em 7.300 euros.

Já para clientes empresariais, o crossover é proposto a partir de 32.813 euros, a que se soma o valor do IVA.

