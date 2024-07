Como é que se porta o Junior 280 Veloce em estrada aberta? "Demasiado" bem, a fazer fé nos engenheiros que deitaram as mãos ao primeiro eléctrico da Alfa Romeo para lhe darem uma pujança redobrada.

Junior 280 Veloce: novas emoções eléctricas com toque Alfa Romeo

Nada melhor, por isso, do que levar o crossover para a pista do centro de testes de Balocco para os tão esperados ensaios dinâmicos antes da respectiva homologação.

Afinal, foi a primeira vez que todo o circuito Langhe foi aberto a condutores externos após a sua construção em 1962.

O traçado tenta reproduzir, o mais fielmente possível, uma estrada suburbana cheia de curvas, e com várias subidas e descidas, para simular a utilização quotidiana dum carro.

Veloz e equilibrado

Não foi fácil a estreia do Alfa Romeo Junior, anteriormente conhecido como Milano antes do ataque protagonizado pelo governo italiano por o carro não ser construído no país.

A equipá-lo está um novo propulsor que faz dele o "eléctrico" mais potente das insígnias representadas pela Stellantis… se se excluírem os exclusivos Grecale Folgore e GranTurismo Folgore da Maserati.

São 280 cv e 345 Nm que o levam dos zero aos 100 km/hora em apenas 5,9 segundos para uma velocidade de ponta superior a 200 km/hora.



A apoiar esta dinâmica está a conhecida bateria de iões de lítio com 54 kWh para uma autonomia até 410 quilómetros, com o carregamento de dez a 80% a 100 kW em corrente contínua a demorar 30 minutos.

Se a base se mantém a mesma de outros modelos do grupo automóvel construídos sobre a plataforma CMP, o mesmo já não acontece com as afinações específicas do chassis para suportar o dinamismo do carro.

A suspensão foi rebaixada em 25 mm enquanto as barras estabilizadoras à frente e atrás garantem curvas a alta velocidade com um elevada "colagem" ao alcatrão.

A travá-lo estão discos dianteiros de 380 mm com pinças monobloco de quatro pistões, apoiado pela estreia do diferencial mecânico autoblocante TorSen D num "eléctrico" com tracção dianteira.

Também os pneus de alto desempenho que "calçam" as jantes de 20 polegadas em liga leve, especificamente concebidos para "eléctricos" para um desempenho vitaminado.



Alternativa aos rivais?

A somar às dimensões compactas do crossover está um peso de 1.590 quilos, menos 200 quilos do que os rivais mais directos, como faz questão de destacar a marca.

A icónica traseira "truncada" e as entradas assimétricas à frente reforçam o aerodinamismo do desportivo ao reduzirem a resistência ao ar e o consumo de energia.

Há ainda uma banda sonora específica a acompanhar a condução eléctrica, que apenas é ouvida a bordo para dar uma percepção mais apurada da aceleração e desaceleração, e um sistema de navegação próprio.

O selector de condução Alfa DNA assume funções específicas relativas à propulsão 100% electrificada, com o modo Dynamic a dar a potência e binário máximos.

Esta solução aumenta também a sensibilidade da direcção e dos pedais, ao mesmo tempo que minimiza as interferências do estabilizador lateral.



Já o modo Natural limita a potência e a velocidade máximas, assim como a acção do ESP, para poupar os consumos na condução do dia a dia mas sem sacrificar o desempenho.

No modo Advanced Efficiency o binário é limitado aos 300 Nm para uma maior eficiência energética, com a regeneração a ser reforçada quando se liberta o acelerador ao accionar o botão B-mode.

Habitáculo aguerrido

O interior segue o espírito aguerrido do Junior 280 Veloce na estrada, com a ergonomia dos comandos em plano de destaque.

O posto de condução é definido pelos ecrãs de instrumentação e multimédia, ambos de 10,25 polegadas, enquanto os bancos Spiga são estofados em tecido preto e vermelho, e em couro ecológico.

No campo dos assistentes à condução, dispõe dos sistemas mais evoluídos do momento, como a velocidade de cruzeiro adaptativa com manutenção de faixa, ou os sensores de estacionamento traseiro.



Dois pacotes distintos permitem personalizar o crossover, com o Techno a incluir condução semi-autónoma de nível 2, faróis LED Matrix e navegação conectada com assistente virtual.

O Sport destina-se apenas a "decorar" o habitáculo, com o volante em pele e Alcantara, e os bancos Corsa da Sabelt forrados em camurça preta e vermelha.

Não será barata a proposta da Alfa Romeo, com um preço de partida que deverá ultrapassar os 47.500 euros antes das devidas personalizações.

