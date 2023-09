Jeep Wrangler retocado e com mais tecnologia a bordo

Vendido que foi o exemplar 5 milhões no último mês, a marca americana revela a mais recente evolução Jeep Wrangler para a Europa.

Pequenos retoques por fora, visíveis na grelha renovada, e um interior mais refinado e tecnológico destacam a nova proposta.

Mantêm-se as linhas Sahara e Rubicon com o mesmo sistema motriz híbrido plug-in com 380 cv de potência combinada.

Será também a despedida do bloco turboalimentado I-4 de 2.0 litros com 272 cv e 400 Nm para mercados seleccionados do Velho Continente.

Retoques mínimos

As alterações estéticas assentam na grelha de sete barras, agora com melhor capacidade de refrigeração, com o interior em preto e detalhes em cinzento.

Uma nova antena integrada no pára-brisas simplifica a aparência do Wrangler, ao mesmo tempo que evita ficar presa em arbustos ou ramos de árvores.

São também propostas duas capotas rígidas, em preto ou na cor da carroçaria, assim como as Sky One-Touch de abertura eléctrica e a Sunrider flexível.

Estão ainda disponíveis jantes de 17 e 18 polegadas com cinco novos desenhos, e dez pinturas para decorar a carroçaria, sendo nova a tonalidade Anvil.

Interior renovado

A bordo, a consola central inspirada na herança da marca tem uma forma esculpida que complementa o desenho horizontal do painel de instrumentos.

O tabliê dispõe de novas superfícies em tecido ou poliuretano com costuras contrastantes, enquanto novos suportes foram integrados na parte superior.

Maior e mais avançado é o novo ecrã táctil de infoentretenimento de 12,3 polegadas com o sistema Uconnect 5 e com reconhecimento vocal de série.

Dispõe de sete entradas USB-C e A, fichas eléctricas de 12 volt e uma tomada de 230 volt para alimentar computadores ou pequenos electrodomésticos.

Um pacote premium soma um pára-brisas acústico, e espuma de insonorização no capô e nos pilares A e B para uma condução mais silenciosa.

Mais segurança a bordo

O renovado Jeep Wrangler pode contar com 85 funções avançadas ao nível da segurança activa e passiva.

De série conta com alerta de colisão frontal, controlo de velocidade de cruzeiro avançado, manutenção de faixa, e detecção de ponto cego traseiro, entre outros.

O apoio ao estacionamento é reforçado, no Sahara, com a câmara traseira ParkView, e o Rubicon a ter uma câmara offroad com visão à frente e atrás

Os controlos de tracção e de estabilidade com mitigação de rolamento da carroçaria são padrão em ambas as variantes.

Autonomia até 53 km

O Jeep Wrangler 4xe equipa um bloco turbo de 2.0 litros associado a dois motores eléctricos para uma potência e binário de 380 cv e 687 Nm.

A ele está associada uma transmissão automática de oito relações velocidades, e uma bateria de 17,3 kWh para uma autonomia até aos 53 quilómetros.

Novidade na versão Rubicon é o novo eixo traseiro Dana 4 4 HD totalmente flutuante de origem

Desconexão electrónica da barra estabilizadora dianteira, bloqueadores Tru-Lok para ambos os eixos, e caixa de transferência Rock-Trac também são de série.

Além das motorizações híbridas plug-in 4xe o "todo o terreno" despede-se do bloco turboalimentado I-4 de 2.0 litros com 272 cv e 400 Nm.

As primeiras unidades do Jeep Wrangler começam a chegar aos concessionários europeus na primeira metade de 2024.

