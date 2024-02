Jeep Wagoneer S mostra luxo e tecnologia a bordo

Depois das primeiras imagens terem caído por acidente nas redes sociais, a Jeep decidiu levantar o véu que escondia o novo Wagonner S.

O SUV estreia a plataforma STLA Large da Stellantis, desenvolvida segundo arquitecturas eléctricas de 400 e 800 volts.

A sua concepção permitirá acondicionar baterias com capacidades de 85 a 118 kWh, para autonomias até 800 quilómetros.

Apesar do visual maciço, a silhueta alongada e a traseira cónica, reforçada com dois spoilers, explicam a sua optimização aerodinâmica.

Quanto a números, as informações são escassas mas sabe-se que a versão mais poderosa deverá ultrapassar os 600 cv.

Desempenhos à parte, ao habitáculo é dado uma enorme ênfase ao luxo e à tecnologia.

Essa visão está logo presente nos quatro ecrãs que decoram o tabliê, a que deverá somar-se um quinto visor head-up no pára-brisas.

Ao painel da instrumentação juntam-se dois ecrãs ao centro, com o primeiro dedicado ao infoentretenimento e o segundo a configurações de conforto.

Ao acompanhante é ainda dada a possibilidade de assistir a vídeos através do visor que lhe é dedicado.

Um selector na consola central, com cinco modos de condução, mostra a apetência do SUV para aventuras fora do alcatrão.

E, a reforçar a luminosidade interior, o Wagoneer S beneficia de um tejadilho panorâmico, com os dois painéis envidraçados a terem abertura independente.

Também a parceria da Jeep com a McIntosh é reforçada com um sistema áudio topo de gama, composto por 19 altifalantes espalhados pelo habitáculo.

