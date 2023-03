Jeep Renegade e Compass 4xe já são Upland: saiba os preços

Os Jeep Renegade e Compass 4xe híbridos plug-in estão agora ainda mais distintos com a edição especial Upland.

Ambas as versões combinam as aptidões 4x4 dos modelos da insígnia americana mas agora com detalhes únicos por fora e por dentro que relevam um visual ainda mais elegante.

A somar às novas características está o novo nível de equipamento High Altitude e-Hybrid que passa a estar disponível no Jeep Compass.

Electrificação dinâmica

Propostas nas versões híbrida plug-in 4xe de 240 cv, as edições especiais Renegade e Compass Upland conjugam um motor turbo a gasolina de 1.3 litros e dois propulsores eléctricos.

Ambos os sistemas motrizes estão aliados a uma transmissão automática de dupla embraiagem com sete relações e a uma bateria de 11,4 kWh capaz de oferecer uma autonomia até 50 quilómetros.

O maior binário gerado pela propulsão eléctrica, ajustado de forma precisa, assegura ainda maiores aptidões fora do alcatrão.

O sistema e-Hybrid dá a força eléctrica total no arranque, assim com nas manobras a baixa velocidade e na velocidade cruzeiro.

Silent Start, Energy Recovery, Boost & Load Point Shift e Electric Drive são as várias "funcionalidades EV" que permitem aos Renegade e Compass mover-se em modo eléctrico.



Exterior mais distinto

Recriados a partir do nível Limited, os Jeep Renegade e Compass Upland, assim como o Compass High Altitude possuem faróis de nevoeiro em curva, faróis LED com "máximos" automáticos e barras de tejadilho.

O interior do Renegade é distinguido por um painel de instrumentos TFT de sete polegadas, com o sistema Uconnect de infoentretenimento a estar presente no ecrã táctil multimédia de 8,4 polegadas.

Já os Compass Upland e Compass High Altitude contam com um painel de instrumentação TFT a cores de 10,25 polegadas, alinhado com um ecrã táctil Uconnect de 10,1 polegadas.

O sistema de infoentretenimento oferece, nestas duas versões, funções complementares e inteligentes como a associação a Android Auto e Apple CarPlay, e específicas para a condução electrificada.



Prontos para o off-road

A concepção dos Renegade e Compass Upland teve em atenção a sua apetência off-road, com os bancos a serem revestidos com materiais que facilitam a limpeza e lavagem.

No Compass, o acabamento MetaKrome em bronze melhora todo o perfil do tabliê enquanto o habitáculo do Renegade é distinguido com o mesmo acabamento nos altifalantes à frente e nas saídas de ar.

Em ambos os modelos, os bancos desportivos em tecido preto com inserções em bronze e o volante Techno-Leather completam a oferta.

Já o especial Compass High Altitude possui detalhes exclusivos em preto, com os pára-choques e os guarda-lamas a serem pintados na mesma cor da carroçaria.



O conjunto é realçado por jantes em liga leve exclusivas de 19 polegadas em preto brilhante.

O interior ganha bancos em tecido e vinil com pespontos a vermelho, também presentes no tabliê, complementados com regulação lombar de duas vias para o condutor e acompanhante.

Ao nível da segurança activa e apoio à condução, são incluídos de série o alerta de colisão frontal e o sistema de manutenção de faixa, assim como o cruise control adaptativo.

As edições Jeep Renegade e Compass Upland, assim como o Compass High Altitude, estão disponíveis nas cores Alpine White ou Black, Colorado Red, Sting Gray e Shade Blue.

Todas as opções cromáticas, com excepção da cor preta sólida, podem ser combinadas com um tejadilho bicolor em preto.

Já com as encomendas abertas, o Jeep Renegade Upland é proposto a partir de 41.600 euros, e o Compass Upland desde os 48.100 euros, enquanto o Compass High Altitude arranca nos 40.900 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?