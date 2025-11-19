Demorou mais do que era esperado mas finalmente foi oficializado o novo Jeep Recon, um "todo o terreno" que é também o primeiro 100% eléctrico a receber a certificação Trail Rated.

Jeep Recon ''copia'' Wrangler para o 'off-road' eléctrico

Terceiro modelo da construtora americana a ser totalmente alimentado a electrões, depois do Avenger e do Wagoneer S, é também o primeiro SUV elétrico que pode ser "desmontado" sem a ajuda de ferramentas.

Como o Wrangler, as portas, os vidros traseiros e o tejadilho solar podem ser retirados em pouco minutos para as aventuras em contacto directo com a natureza… e mesmo respirar o pó que o rodeia.

Bruto e potente

O Jeep Recon assume nesta estreia as especificações para os mercados da América do Norte: dois motores a debitarem 650 cv e 840 Nm às quatro rodas, apoiado numa bateria de 100,5 kWh para 450 quilómetros combinados.

Não sendo a velocidade o seu principal predicado, mesmo assim esta "besta" acelera dos zeros aos 100 km/hora nuns assombrosos 3,7 segundos para uns máximos 180 km/hora.

O sistema Selec-Terrain agrupa quatro modos de condução – Auto, Sport, Snow e Sand –, somando-se o Rock na versão Moab.

Esta solução adapta a resposta do acelerador para ajudar a gerir o progresso em terrenos irregulares, o que permite a técnica de condução com dois pedais para controlar o veículo, sem esquecer a função de retenção em subida.

De maneira a que o condutor se concentre apenas na condução, o Jeep Recon equipa ainda o Selec-Speed Control de baixa velocidade para subidas e descidas mais desafiadoras.

Suspensão robusta

Construído sobre a plataforma STLA Large da Stellantis, o Jeep Recon estica-se aos 4,91 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,88 de altura, com a distância ao solo a ultrapassar os 23 cm.

Para torná-lo uma alternativa viável ao Wrangler, a Jeep não poupou esforços em equipar o Recon com tudo o que é necessário para o "fora de estrada".

Tal objectivo confirma-se no "arranjo" da suspensão, com braços curtos-longos à frente e uma ligação integral na traseira, com as jantes de 18 polegadas a suportarem pneus de 33 polegadas na variante Moab.

O ângulo de ataque chega aos 34 graus, sendo o ventral de 23,5 e o de saída de 34,5, faltando saber a profundidade admitida nas passagens a vau.

E depois é a integração dum diferencial autoblocante electrónico traseiro garante a fluidez do binário para as rodas posteriores para o melhor desempenho off-road.

Visual de família

O Recon aposta no visual familiar dos modelos da Jeep, como se percebe nas suas formas quadradas, encabeçada à frente pela icónica grelha com sete "fendas", e nas grandes superfícies envidraçadas.

As luzes diurnas em forma de U e um conjunto completo de iluminação LED premium de série combinam-se com os farolins LED inspiradas no Wrangler, com a porta oscilante a acomodar o pneu sobresselente de tamanho normal.

Os detalhes em preto brilhante na grelha, pilares e frisos das janelas, além do tecto em preto brilhante, dão o necessário contraste visual

A versão Moab, que será também a primeira a chegar ao mercado em 2026, acrescenta painéis em preto brilhante, guarda-lamas alargados, barras laterais em opção e um grafismo anti-reflexo no capô.

Interior tecnológico

O interior combina a robustez própria dum "todo o terreno", onde não faltam os materiais reciclados, com recursos tecnológicos evoluídos

Essa ideia está logo patente nos dois ecrãs de alta definição para a instrumentação e o infoentretenimento com o sistema Uconnect 5 numa diagonal conjunta de 27 polegadas.

Soma-se a consola central de dois níveis, enquanto os 1.866 litros de espaço traseiro com a segunda fila de bancos rebatida, e o porta-bagagens dianteiro de 85 litros a assegurarem que nada fica para trás.

Não faltam os materiais reciclados distribuídos por todo o habitáculo, refletindo o compromisso da insígnia americana com a sustentabilidade.

Do ponto de vista comercial, o Jeep Recon será lançado primeiro na América do Norte já no início de 2026, com a chegada à Europa (e outros mercados) a acontecer mais para o final do próximo ano.

