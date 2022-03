Jeep: protótipo alia capacidades do Wrangler e do Gladiator

A Jeep prossegue a sua estratégia de lançar a "conta-gotas" os protótipos que vai levar ao tradicional raide East Safari, que acontece entre 9 e 17 de Abril no Moab, no estado americano do Utah.

E nada melhor para abrir o apetite dos adeptos mais radicais do off-road do que anunciar a combinação de um Jeep Wrangler com um Jeep Gladiator.

"E se uma pick-up ousasse ser mais parecida com um SUV para aumentar o seu ângulo de partida?", questiona a marca americana.

O protótipo em questão "reinventa o que o derradeiro desbravador de terreno se atreve a ser", com confiança na tracção às quatro rodas e com um sentimento de pura liberdade ao ar livre.

Na mais recente imagem publicada esta quinta-feira surge um Jeep Wrangler Rubicon sem capota, embora nada se consiga perceber quão diferente será do 'todo o terreno' original.

