Jeep prepara renovação do Grand Cherokee 4xe

Como é que se anuncia a renovação do porta-bandeira duma marca reconhecida pelas propostas robustas? No caso da Jeep, com a publicação de duas singelas imagens do Grand Cherokee nas redes sociais.

Disponível apenas com motorização híbrida plug-in na versão 4xe, visualmente as mudanças parecem ser bastante discretas quer por dentro, quer por fora.

O pára-choques e as entradas de ar à frente foram redesenhadas, e a grelha parece estar num nível mais baixo do que no modelo que irá substituir.

O desenho do habitáculo mantém-se quase inalterado, com o ambiente premium a refletir-se em materiais como a pele, a madeira e o metal.

O acompanhante à frente continua a ter direito a um ecrã multimédia, a fazer par com o central, que também foi renovado com novos comandos e, previsivelmente, acompanhado duma reformulação do sistema de infoentretenimento.

O sistema motriz do Grand Cherokee 4xe híbrido de ligar à ficha eléctrica deverá manter os actuais 381 cv e 637 Nm combinados às quatro rodas através duma caixa automática de dupla embraiagem com oito relações.

Esperado é o aumento da capacidade da bateria nesta evolução a estrear ainda este ano, já que a de 17,3 kWh que equipa o modelo vigente apenas oferece 48 quilómetros 100% eléctricos.

