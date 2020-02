A bicicleta eléctrica da Jeep chama-se e-Bike e chega ao mercado em Junho deste ano, com um motor de 750W e com uma autonomia de 64 quilómetros.

A marca norte-americana aproveitou o Super Bowl do passado domingo para mostrar ao mundo este seu novo modelo, num anúncio de televisão (ver abaixo) que teve o actor Bill Murray como protagonista.

Criada em colaboração com a QuietKat, esta e-Bike da Jeep conta com pneus de 4,8 polegadas, com uma suspensão Fire-Link e tem um dos motores mais potentes do mercado, atributos que fazem com que esteja preparada para grandes aventuras fora de estrada, tal como os seus "irmãos" de quatro rodas.

Até ao momento a marca do grupo FCA ainda não revelou qual o preço desta bicicleta nem se está a pensar lançar propostas menos potentes. Certo, para já, é que a chegada ao mercado vai acontecer em Junho.





Jeep já se rendeu às bicicletas eléctricas