Jeep Grand Cherokee 4xe revelado

São as primeiras imagens do novo Jeep Grand Cherokee 4xe, que abre as portas à electrificação do SUV no ano em que a marca celebra 80 anos.

Com mais de sete milhões de unidades vendidas, a quinta geração será oficialmente apresentada no salão automóvel de Nova Iorque, a decorrer entre 20 e 29 de Agosto.

Até lá, mantém-se em segredo a mecânica híbrida plug-in do SUV e respectiva autonomia em modo totalmente eléctrico.

A marca do grupo Stellantis sublinha que o Jeep Grand Cherokee 4xe é mais um passo para expandir a electrificação e fortalecer a visão da Jeep segundo o lema Emissões Zero, 100% Liberdade.

