Depois das variantes e-Hybrid de 145 cv e Electric de 213 cv, é a vez de abrirem as encomendas para o Jeep Compass e-Hybrid Plug-In já com os preços definidos.

Jeep Compass ganha híbrido 'plug-in' de 225 cv; todos os preços

A proposta combina os 150 cv e 300 Nm do "clássico" bloco turbo de 1.6 litros a um propulsor eléctrico de 92 kW (125 cv) e 350 Nm para uns combinados 224 cv passados às rodas dianteiras via caixa automática de sete relações.

A bateria de 17,9 kWh que acompanha o sistema motriz "promete" uma autonomia combinada até 92 quilómetros, que ultrapassam os 100 quilómetros no tráfego urbano.

Chassis recalibrado

A beneficiar dos avanços técnicos presentes na actual geração, o Compass e-Hybrid Plug-In reforça a sua agilidade graças a um novo ajuste da suspensão, a uma direcção mais precisa e a uma insonorização mais apurada.

Acrescentam-se ainda evoluções aerodinâmicas e funcionais no arranjo exterior para reforçar a eficiência e robustez sem que o SUV perca o espírito aventureiro definido pela Jeep.

Salienta-se a evolução mais recente do Selec-Terrain – Auto, Sport, Snow, Sand/Mud e Electric – que ajustam motor, direcção, transmissão e controlo de estabilidade para maximizar o desempenho e a tracção em qualquer superfície.

Serviços conectados avançados e soluções digitais intuitivas, como o acesso remoto pela aplicação Jeep 2.0, e funcionalidades eléctricas como o pré-condicionamento da bateria e gestão de carregamento fazem parte do modelo.

O Jeep Compass e-Hybrid Plug-In é proposto nos acabamentos Altitude e First Edition, com o primeiro a arrancar nos 48 mil euros, e o segundo nos 50 mil euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?