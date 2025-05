"Redefinir a aventura com um visual distinto", sublinha a Jeep na estreia da terceira geração do Compass esta terça-feira, e são muitos os pormenores a darem-lhe uma personalidade muito mais robusta face ao antecessor.

Jeep Compass em busca de novas aventuras; todos os preços

Com uma estética fortemente influenciada pelo Avenger, o SUV assume uma estrutura mais cúbica a dar corpo às motorizações eléctrica e electrificadas que compõem a gama.

A entrada no mercado nacional faz-se com a série First Edition, já com as encomendas abertas para as variantes Compass 1.2 e-Hybrid de 145 cv e Compass Electric de 213 cv, com as primeiras entregas a fazerem-se a partir do Outono.

Maior e mais quadrado

Linhas mais esticadas, pára-choques e laterais reforçados, e um capô horizontal e nervurado sobre a típica grelha Jeep decorada com sete barras, que atém podem ser iluminadas, compõem o visual do novo Compass.

Atrás, a porta da bagageira quase vertical destaca-se pela faixa luminosa com o logótipo da marca iluminado a ligar os farolins em X num piscar de olhos ao Renegade.

Tomando como base a plataforma STLA Medium da Stellantis em que são construídos os Peugeot 3008 e Citroën C5 Aircross, o SUV cresce para os 4,55 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,67 de altura.

A distância entre eixos foi aumentada em 16 cm, para os 2,80 metros, dando a quem viaja atrás mais espaço para esticar as pernas, enquanto a bagageira chega aos 550 litros, que baixa de capacidade nas versões eléctrica e híbrida plug-in.

Serão seis as cores a compor a linha, com o modelo de lançamento a ser pintado num exuberante verde Hawaii, sem esquecer o azul Pacific, o branco Antarctica, o verde acastanhado Amazónia, o cinzento Yosemite e o preto Vulcano.

Sob as cavas das rodas com desenho trapezoidal estarão jantes de 18 polegadas, que na versão 100% eléctrica sobem para 20 polegadas.

O interior mantém a robustez que é apanágio das propostas da Jeep, com o tabliê vertical a integrar o painel de instrumentos de 10,25 polegadas, mas completamente "apagado" pelo ecrã multimédia de 16 polegadas com os atalhos físicos na área inferior.

A consola central é decorada apenas com o botão Selec-Terrain para os modos de condução e com o comando giratório do seletor de marchas, sem esquecer o travão de mão eléctrico e o espaço para carregar o telemóvel por indução.

Aposta no 'fora de estrada'

Sendo um Jeep, a apetência pelo "fora de estrada" foi particularmente reforçada neste Compass, mesmo nas versões com tracção dianteira, sendo de série o controlo de velocidade em descida nas variantes com tração integral.

Com uma distância ao solo até 20 cm, oferece um ângulo de aproximação de 20° para um ângulo ventral de 15° e um ângulo de saída de 26° podendo atravessar cursos de água a vau até 47 cm de profundidade.

Já as propostas com tracção integral, e graças a um desenho extra-funcional, asseguram 27º de ângulo de aproximação, 16° de ângulo ventral e 31º de ângulo de saída, oferecendo ainda uma melhor distância ao solo e de passagem a vau.

As novas afinações da suspensão, com molas, amortecedores e barra estabilizadora dedicados em todas as versões, garantem um bom equilíbrio entre comportamento e conforto.

Sempre electrificado

O que já não é uma surpresa é todas as motorizações que compõem a gama Compass serem eletrificadas, com a entrada na gama a fazer-se com o 1.2 e-Hybrid de 145 cv de potência combinada, associado à caixa automática de seis relações.

Segue-se o Plug-In Hybrid de 195 cv suportada por um bloco turbo de 1.6 litros com quatro cilindros alinhado com um propulsor eléctrico de 92 kW (125 cv) e uma caixa automática de sete velocidades.

Apenas não foi avançada a capacidade da bateria, que deverá ser a de 21 kWh brutos que equipa as várias marcas do grupo Stellantis, com uns previsíveis 100 quilómetros de autonomia.

O campo 100% elétrico será assumido, de entrada, pela versão de 157 kW (213 cv) e 345 Nm suportado pela bateria de 74 kWh para 500 quilómetros de autonomia, sendo recarregável até 160 kW DC ou até 22 kW AC.

Seguir-se-á a variante de 170 kW (231 cv) e 345 Nm mas associada ao acumulador de 96,9 kWh para 650 quilómetros entre carregamentos.

O topo de gama 4Xe Overland equipa a mesma bateria mas associada a dois motores, com os 276 kW (375 cv) que debitam a serem passados às quatro rodas.

Esta potência é conseguida com um novo propulsor de 49 kW (67 cv) e 232 Nm no eixo posterior, acoplado a um redutor traseiro capaz de gerar um binário de 3.100 Nm que permite ao Compass escalar pendentes com 20% de inclinação.

First Edition no lançamento

A entrada no mercado nacional irá fazer-se com a série de lançamento First Edition nas versões 1.2 e-Hybrid de 145 cv e Electric de 213 cv com a bateria de 74 kWh, e sempre com tracção dianteira.

Equipa jantes em liga leve até 20 polegadas, faróis de matriz LED, bancos estofados em tecido e vinil com aquecimento de série, condução semi-autónoma de nível 2, e assistência ao estacionamento com sensores à frente e atrás com câmara traseira.

O equipamento pode ser complementado com um pacote opcional que inclui bancos ventilados e com massagem, um tecto de abrir e assistência semi-automática à mudança de faixa.

As reservas já estão abertas para o First edition 1.2 e-Hybrid 145 cv a partir de 41 mil euros, com o First Edition BEV 213 cv a começar nos 51.750 euros; as entregas dos primeiros exemplares acontecem no Outono.

