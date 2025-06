Três anos após a descontinuação do Cherokee, a Jeep fez marcha atrás para "recuperar" um dos SUV mais populares de sempre que depressa se transformou na imagem da marca.

Jeep Cherokee volta em modo híbrido; eléctrico é uma incógnita

A novidade foi dada esta quinta-feira, com o curto vídeo e algumas imagens desta sexta geração a mostrarem um visual robusto reinventado a partir do zero mas, como mostram as suas formas, na linha do recente Compass.

Vagas são ainda especificações técnicas desta proposta, sabendo-se apenas que será construída sobre a plataforma STLA Large da Stellantis e que terá, pelo menos, um sistema motriz híbrido mas sem adiantar se haverá soluções 100% eléctricas.

Com a apresentação oficial marcada para mais perto do final do ano, fica por saber se este produto também aponta ao mercado europeu quando começar a ser vendido em 2026.

Uma certeza avançada pela construtora americana é que o novo Jeep Cherokee honrará a história deste SUV iniciada em 1974 (e interrompida em 2023) com um olhar inovador para o futuro.

