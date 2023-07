Jean-Michel Jarre ''dá'' música aos ''eléctricos'' da Renault

Jean-Michel Jarre vai criar as novas "bandas sonoras" que irão fazer parte dos futuros "eléctricos" da Renault.

O pioneiro da música electrónica irá compor, em parceria com a Ircam e as equipas de sonoplastia do grupo automóvel, dois tipos de sonoridades.

O primeiro, denominado VSP, compreende sons de alerta para peões, enquanto o segundo é uma sequência de sons de boas-vindas quando o condutor entra no carro.

Primeiro de quatro episódios, a série acompanha a contribuição de Jean-Michel Jarre, como artista e técnico de som, para o desenvolvimento das composições.

Em destaque estão ainda os desafios em redor da arquitectura sonora, nesta contagem descendente para revelar os sons do próximo "eléctrico" da Renault.

