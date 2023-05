JCW 1to6 Edition: o último Mini com caixa manual para gozar a condução

Será o John Cooper Works 1to6 Edition o último Mini com caixa manual? Uma pergunta ainda sem resposta, quando a marca acelera para a electrificação.

Limitado a 999 exemplares, este desportivo exclusivo aponta aos puristas que apostam no estilo mas, sobretudo, no prazer da condução.

E com os pedais em aço inoxidável, a transmissão manual destaca a dinâmica do desportivo com um sentimento go-kart ainda mais poderoso.

Sob o capô mantém-se o conhecido 2.0 litros turbo de quatro cilindros em linha com 231 cv e 320 Nm.

Mas, ao contrário do JCW "convencional", esta versão recebe uma transmissão manual de seis relações velocidades como certifica a nomenclatura ‘1to6’.

As acelerações também não sofrem mudanças: 6,1 segundos para chegar aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a bater nos 246 km/hora.

Agressivo quanto baste

Com um visual bem agressivo, ostenta uma pintura Midnight Black com pormenores em Piano Black.

E, da tampa do motor até ao pára-choques traseiro, sem esquecer o spoiler, uma faixa central muito gráfica destaca os pergaminhos desportivos do modelo.

Há também um logótipo específico da série especial, que mistura o prateado, o branco e o vermelho, e símbolos na coluna C e na porta da bagageira.

Jantes em liga leve Circuit Spoke de 18 polegadas, pintadas em Jet Black, reforçam o dinamismo que o JCW 1to6 Edition exibe.

O habitáculo conta também com pormenores específicos, como as soleiras das portas com o logótipo da série especial, e uma inserção em relevo no tabliê.

O manípulo da caixa manual ostenta um estilo diferenciado com um gráfico a vermelho e pespontos na mesma cor no fole em pele.

Junto ao volante, do lado esquerdo, está a inscrição em relevo One of 999 a assegurar a exclusividade do desportivo.

O Mini JCW 1to6 Edition só chega aos concessionários europeus no final do Verão.

Para os mais entusiastas, este domingo será possível descobri-lo em primeira mão num exemplar preparado para acelerar nas 24 Horas de Nürburgring

