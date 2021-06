Jay-Z e Beyoncé donos do primeiro Rolls-Royce Boat Tail?

São cada vez mais insistentes os rumores que dão Jay-Z e Beyoncé como os donos do primeiro dos três exemplares exclusivos do Rolls-Royce Boat Tail.

O The Telegraph assinala várias coincidências que apontam nesse sentido, a começar pelo mini-frigorífico que está acondicionado na bagageira.

Aparentemente, o frigorífico foi concebido para manter a 6° C exactos uma garrafa de champanhe Armand de Brignac.





Ora, o rapper americano vendeu no princípio deste ano, a participação de 50% que detinha na empresa desde 2014.

Outro pormenor foi a Rolls-Royce afirmar que o sumptuoso descapotável evoca as estradas da Côte d’Azur, no sul de França, com o acabamento em dois tons a evocar o mar Mediterrâneo.

Para além de ser a região onde o casal e a família costumam passar férias, também é hábito ali fazerem piqueniques, o que pode justificar a sombrinha embutida no porta-bagagens.

Contudo, é a tonalidade Blue Ivy, que reveste o interior que chama a atenção, ou não fosse essa designação o nome da filha de nove anos de ambos os cantores.

Ainda de acordo com as fontes acedidas pelo diário britânico, Beyoncé e Jay-Z teriam estampado as suas assinaturas no compartimento do motor, assim como nos logótipos do carro.

Recorde-se que cada um dos três exclusivos exemplares poderá custará mais de 23 milhões de euros, o que o torna o carro mais caro do mundo.

