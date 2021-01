James Bond sem tempo para morrer: '007 – Not Time do Die' de novo adiado

Sem Tempo para Morrer, o 25.º capítulo da saga James Bond, viu a sua estreia adiada pela terceira vez.

Os estúdios MGM avançam agora para 8 de Outubro a data de estreia mundial nas salas de cinema, avança a agência Lusa.

Na página oficial do filme, que tinha a sua estreia original prevista para Abril de 2020, foi feito o anúncio do adiamento num comunicado com apenas uma frase: "Sem Tempo para Morrer será lançado nos cinemas a nível global a 8 de Outubro de 2021".

Antes, o filme já tinha visto a sua data de chegada às salas adiada para Novembro do ano passado, antes de voltar a mudar de estreia para Abril deste ano.

O filme 007: Sem Tempo para Morrer, com direcção de Cary Fukunaga, é protagonizado por Daniel Craig no papel do agente secreto 007.

O elenco conta ainda com Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Rory Kinnear e Ana de Armas, entre outros nomes.

Sem Tempo para Morrer é o 25.º filme da saga James Bond e o quinto protagonizado pelo actor britânico, depois de Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015).

Pelo grande ecrã iriam passar o DBS Superleggera, o mais recente bólide da Aston Martin. O sucessor do Vanquish é o quarto modelo da marca britânica a entrar no novo filme de James Bond, depois de já ter sido anunciado um DB5 e um V8 original, sem esquecer o novíssimo Valhalla.

O anúncio do novo adiamento surge na sequência de mais uma ronda de mudanças no calendário das principais estreias cinematográficas devido à pandemia da Covid-19.

A revista especializada Variety revelou que também o nono filme da série Velocidade Furiosa não deverá manter a data de estreia, prevista para Maio.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?