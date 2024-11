Jaguar XJS transforma-se num TWR Supercat com 670 cv delirantes

O Jaguar XJS que marcou os anos 70 e 80 há muito que deixou de ser vulgar nas estradas europeias mas agora ganha um novo impacto visual com a revitalização soberba feita pela Tom Walkinshaw Racing.

Especializada desde sempre em reconfigurações especiais deste modelo, a preparadora britânica criou um restomod sobre a mesma base técnica do original mas devidamente actualizada aos tempos modernos.

Não é para menos depois do V12 atmosférico de 295 cv evoluir para um turbo de 5.6 litros com uns delirantes 670 cv e 730 Nm passados às rodas traseiras através duma caixa manual de seis relações.

Reinterpretação fantástica

As alterações a olho nu feitas pela TWR Performance no Supercat percebem-se num kit de carroçaria extra largo em fibra de carbono, que quase faz do luxuoso coupé um carro mais próprio para acelerar em circuito.

As ópticas dianteiras são reinterpretadas com tecnologia em LED, o mesmo acontecendo com os farolins, enquanto os guarda-lamas largos e quadrados dão ao conjunto a necessária postura musculada.

A grelha do radiador é suportada em baixo por largas entradas de ar apoiadas num enorme divisor, ar esse que depois é devidamente "expulso" do motor através das saídas no capô.

O novo arranjo dos pilares traseiros, a direccionar o fluxo de ar sobre a asa em forma de "rabo de pato", e o difusor nada discreto, asseguram a necessária força descendente para colar o desportivo à estrada.

A concepção do chassis e do sistema motriz foram alvo de três anos de pesquisa pelos técnicos da TWR, para dar ao Supercat todos os ingredientes para fazer dele um moderno restomod brutal nas suas reacções.

Equipa ainda discos de travão carbono-cerâmicos, controlo de tracção programável e cinco modos de condução distintos, para configurar a sua dinâmica de acordo com o perfil da estrada e do respectivo piso.

A suspensão de braço duplo, reforçada por amortecedores activos, assegura o conforto próprio dum super GT em longas viagens com ou sem destino.

E, a fazer a ligação à estrada estão jantes monobloco forjadas em liga leve, com 18 polegadas à frente, e 19 atrás.

Apenas 88 exemplares

O desenho original do habitáculo foi mantido ao máximo mas com as devidas comodidades dum "restomod" contemporâneo, sobressaindo um ecrã multimédia compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

O conforto não foi descurado, com os bancos traseiros eliminados para dar mais espaço a uma bagageira já por si generosa; os dianteiros podem ter a estrutura em fibra de carbono num desenho mais contemporâneo.

A suspensão e a direcção podem ser reconfiguradas no sistema de infoentretenimento, para além de outros dados ligados ao desempenho.

O TWR Supercat está limitado a 88 exemplares, em homenagem à vitória de Tom Walkinshaw, em 1988, nas 24 Horas de Le Mans com o Jaguar XJR-9.

Ainda longe de estar esgotado, cada exemplar arranca nos 270 mil euros no Reino Unido, sem contar com taxas e impostos, com as primeiras entregas a estarem previstas para o próximo Verão.

