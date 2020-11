Jaguar XJ220 de Top Gear destruído em acidente

Quem é fã de Top Gear deve estar ainda recordado do desastre protagonizado há umas semanas por Paddy McGuinness com um Lamborghini Diablo nas filmagens de um dos capítulos da série automóvel.

Agora foi a vez do Jaguar XJ220, guiado por Freddie Flintoff nesse episódio, que também contou com um Ferrari F40 , a encontrar a destruição total.

Os detalhes do acidente são escassos, como explica o portal Car Buzz, mas tudo indica que o condutor perdeu o controlo do super carro e foi ao encontro de uma das árvores que ladeiam a estrada secundária britânica.

Tendo em conta a placa da matrícula, tudo leva a crer que o super desportivo é de Don Law, que o emprestou para as filmagens do Top Gear.

Especialista naquele modelo, o homem que criou a Don Law Racing ganhou notoriedade ao montar o bloco V6 biturbo de 3.5 litros do Jaguar XJ220 numa Ford Transit.

Os 550 cv e 644 Nm debitados pelo motor transformaram o furgão num "foguete" capaz de bater os 320 km/hora.

As fotografias chegaram ao Twitter por uma das testemunhas do acidente: "o condutor ficou bem e conseguia falar, mas quase que nos matou a todos!".

Considerado o super carro de produção mais rápido do planeta até à entrada em cena do McLaren F1 o Jaguar XJ220 deve ser conduzido com algum cuidado já que não possui nenhum sistema auxiliar à condução, como o controlo de tracção ou o ABS.

