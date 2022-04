Jaguar XE e XF já são R-Dynamic Black; saiba os preços

A Jaguar alargou a série especial R-Dynamic Black às berlina XE e XF, e à variante XE Sportbrake, e reforçou a tecnologia a bordo.

Todos os modelos podem ser especificados na gama completa de pinturas sólidas e metalizadas, incluindo as duas cores Carpathian Grey e Silicon Silver metalizadas premium.

Entre os elementos principais do interior artesanal, destacam-se os acabamentos do tabliê em Gloss Black para o XE, e Satin Charcoal Ash para o XF.

O espírito desportivo em ambos os modelos é reforçado pelas patilhas metálicas no volante para a selecção de velocidades e pelos pedais metálicos brilhantes.

Suspensão melhorada

Ao nível mecânico, realce para o sofisticado sistema de suspensão dianteira, com triângulos duplos sobrepostos, e traseira com Integral Link optimizado.

O sistema dinâmico adaptativo que incorpora ajusta de forma permanente as configurações de amortecimento para um melhor equilíbrio entre conforto e agilidade.

Já o sistema dinâmico configurável permite individualizar a configuração da direcção, suspensão e transmissão.



O sistema de infoentretenimento Pivi Pro foi complementado com a navegação what3words, assumindo-se como uma alternativa à introdução de destinos por código postal.

A combinação única de três palavras é representativa do local desejado com uma precisão de três metros quadrados.

Disponível em 143 países e configurada em mais de 45 idiomas, incluindo o português, esta função já foi enviada aos proprietários de veículos XE e XF com Pivi Pro através de uma actualização remota de software.



Gasolina e diesel

As linhas R-Dynamic Black do XE e XF estão disponíveis com o bloco turbo a gasolina de 2.0 litros e quatro cilindros, com 250 cv de potência e 365 Nm de binário máximos.

No diesel destaca-se o motor Ingenium de 2.0 litros e quatro cilindros com tecnologia micro-híbrida de 48 volt, para uma potência de 204 cv e um binário de 430 Nm.

O sistema integrado do motor de arranque/gerador accionado por correia recupera na bateria a energia "perdida" nas travagens e desacelerações, para depois ser reutilizada quando o motor volta a acelerar.



Além disso, torna a função stop & start mais rápida e silenciosa em relação aos sistemas convencionais.

O Jaguar XE R-Dynamic Black é proposto a partir de 61.641 euros, enquanto a berlina XF com o mesmo nível de equipamento começa nos 74.250 euros.

Já a variante XF Sportbrake R-Dynamic Black tem um preço de arranque de 78.209 euros.

